Режим ЧС ввели на севере Крыма из-за химических выбросов

По данным администрации полуострова, в Армянске ухудшилась экологическая обстановка, там превышены предельно допустимые концентрации хлористого водорода и сернистого ангидрида. Власти заверяют, что рисков для здоровья и острых отравлений нет. Выброс в районе Армянска был зафиксирован в конце августа. Местные жители жаловались, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. По предварительным данным, на металлургическом заводе поблизости произошло испарение содержимого кислотонакопителя.