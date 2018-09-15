Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел из спецприемника накануне вечером

Это произошло после того, как Мосгорсуд отменил продление ему административного ареста еще на 4 суток. До этого Мещанский суд прибавил к 30-дневному сроку то время, когда Удальцов находился в больнице. Сам оппозиционер после освобождения сказал, что прекращает сухую голодовку. 14 августа Удальцова задержали и обвинили в уничтожении на митинге портретов лиц, похожих на руководителей государства.