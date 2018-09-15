Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пришел в сознание

Это произошло впервые с момента госпитализации во вторник. По данным «Интерфакса» он еще находится в реанимации. Как рассказали изданию «Медуза», близкие Верзилова, он пострадал от отравления большой дозой холинолитиков — лекарственных препаратов, которые применяют при хронической обструктивной болезни легких, болезни Паркинсона, астме и других заболеваниях. Верзилов и три участницы Pussy Riot выбежали на поле стадиона «Лужники» во время финального матча футбольного чемпионата мира. Их задержали, а после Хамовнический суд Москвы арестовал всех на 15 суток.