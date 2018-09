«Новая газета» пишет, что есть еще одно косвенное доказательство связи фигуранта «дела Скрипалей» с Минобороны

В справке из ФМС на Александра Петрова, которую опубликовало издание The Insider совместно с исследовательским центром The Bellingcat, вместе с пометкой «сведений не давать» указан городской телефон. Как отмечает газета, номер относится к АТС в районе Москвы, где расположена штаб-квартира ГРУ. Кроме того, сам номер на одну лишь цифру отличается от телефона журнала «Зарубежное военное обозрение» Министерства обороны. Как предположил в разговоре с «Новой» бывший сотрудник спецслужб, скорее всего, указан телефон отдела кадров того подразделения, где могут служить Петров и Руслан Боширов. Ранее The Insider и группа Bellingcat опубликовали перечень косвенных свидетельств, которые могут указывать на причастность обоих подозреваемых к деятельности спецслужб. В российском МИДе эту публикацию назвали дезинформацией западной разведки.