РПЦ предупреждает о кровопролитии в случае получения Украинской церковью автокефалии
Верующие, которые остаются под Московским патриархатом, могут встать на защиту крупных монастырей, сказал в интервью RT глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Илларион. По его словам, Верховная рада Украины рассматривает законы, которые могут привести к «изоляции Украинской православной церкви». Сейчас в соседнем государстве функционируют Украинские православные церкви Московского и Киевского патриархата, а еще Украинская автокефальная православная церковь. Константинополь ведет подготовку к предоставлению Украинской церкви автокефалии, Московский патриархат резко раскритиковал такие шаги.
Комментарии3
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kaputvsemu 15 сентября 2018 | 01:12
Ну вот и прорезалась эрпэцэшная сатанинская сущность. Тем более таких оборотней в рясах надо гнать из православного общества, обмазав дёгтем и изваляв в перьях.
danko1 15 сентября 2018 | 01:18
kaputvsemu: Эти идиоты из РПЦ, озабоченные потерей огромного дохода из Украины, до прямых угроз докатились.
Сатанисты эти из РПЦ не знают даже, что человек напрямую с Богом общается. И не имеет значения кому храм принадлежит, кроме тех, кому он доход приносит.
Пора верующим давно вспомнить слова Христа: "Молитесь не в храме, а в Духе",
danko1 15 сентября 2018 | 01:12
Сатанисты из торгового дома РПЦ совсем обнаглели и кровопролитием угрожают, хотя насилие и кровопролитие противоречит Православию.
Но откуда это безбожникам, презирающим Бога и Заповеди, поклоняющимся и служащим власти, это знать.