Московская полиция задержала семерых человек за стрельбу в офисе в центре города
В правоохранительных органах говорят, что задержанные открыли огонь из автомата, который был переделан под стрельбу холостыми патронами. По некоторым данным, сами задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в здании на Марксистской улице.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kaputvsemu 15 сентября 2018 | 01:15
Дай юристу не спеша
Пострелять из Калаша.
Эх, выпустить бы ленту
По своим клиентам!