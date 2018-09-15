Уровень одобрения Владимира Путина, по данным социологов, снижается
Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. В начале сентября показатель снизился до уровня 63%. В конце августа он составлял 66%, отмечает «Новая газета».
Комментарии15
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mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 00:13
Народонаселение не должно расстраивать нацдилера снижением одобрения его персоны.
Иначе он разобидится и напакостит всем.
roman_pekhov 15 сентября 2018 | 00:19
mikhail_spb_: Он и необиженный пакостит всем.
danko1 15 сентября 2018 | 00:25
roman_pekhov: Какое наглое враньё ВЦИОМа.
jidkov 15 сентября 2018 | 00:30
Питерские братки-ублюдки ещё зададут нам жару...
danko1 15 сентября 2018 | 00:34
jidkov: Кроме ужесточения репрессий у этих бандитов для удержания власти ничего нет.
И выступление бандита Золотова тоже об этом свидетельствует.
Никакого одобрения Путина практически вообще нет.
Но люди могут просто бояться честно отвечать, когда все их личные данные имеются.
wuwer 15 сентября 2018 | 00:27
mikhail_spb_: Так он по жизни обиженный, его ещё в песочнице играть не брали
вот и выросла моль в подворотне
sensei54 15 сентября 2018 | 00:18
Уровень одобрения Владимира Путина, по данным социологов, снижается
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"В течение ночи на 4-ое марта нарушения дыхания и кровообращения продолжались.
Наибольшие изменения наблюдались со стороны дыхательной функции: участились явления периодического (т.н. Чейн-Стоксова ) дыхания. В связи с этим ухудшилось состояние кровообращения и увеличилась степень кислородной недостаточности. Систематическое введение кислорода, а также медикаментозных средств, регулирующих дыхание и сердечно-сосудистую деятельность, постепенно немного улучшило состояние и утром 4-го марта степень дыхательной недостаточности несколько уменьшилось...."
(Бюллетень о состоянии здоровья И.В. Сталина на 2 часа 5-го марта 1953 г.)
edun1952 15 сентября 2018 | 00:27
sensei54: Мы не дотянем...
edun1952 15 сентября 2018 | 00:23
Ракеты и космодромы для своих вместо пенсий и зарплат для друггих...
wuwer 15 сентября 2018 | 00:29
edun1952: про мосты забыли ..и насесты для бакланов
kaputvsemu 15 сентября 2018 | 00:26
Значит, пиплу нужна новая порция виагры для имперского стояка.
Надо бы опять прокатить нацлидера голышом на чём-нибудь эдаком.
leninec30 15 сентября 2018 | 00:31
Вот почему на Вести фм отменили интервью Валерия Фёдорова чтобы эту информацию не сказал.
viktorova 15 сентября 2018 | 00:33
/В начале сентября показатель снизился до уровня 63%./
И в эти цифры не верю.
После пенс реформы не более 30% мазохистов поддерживают окурка.
grizzlybear 15 сентября 2018 | 00:38
Пожалуй ...
lager23 15 сентября 2018 | 00:44
Не забудьте учесть моё отрицательное восприятие плешегнома Кабаева!