В Москве сегодня пройдёт очередная акция против повышения пенсионного возраста

Её проведут представители левых сил.

Левые силы проведут шествие и митинг. Акция начнётся в 14 часов на улице Перерва. По ней люди пройдут до Люблинской улицы, где проведут митинг возле памятника Солдату Отечества. Столичные власти мероприятие на юго-востоке Москвы согласовали. Правда перед этим отказались разрешить левым силам акцию в тот же день на Пушкинской площади. Основные требования – отмена повышения пенсионного возраста и НДС. Пенсионную реформу её противники называют социальным террором власти против своего народа. Об этом сегодня скажут на митинге. Участники акции также потребуют освободить всех политзаключённых, прекратить политические репрессии в отношении активистов, остановить военные действия на Украине и в Сирии. В шествии и митинге будут участвовать движения Левый блок, Левое сопротивление и ряд других политических сил.

В России в последние месяцы не прекращаются акции против повышения пенсионного возраста. В прошлое воскресенье митинги в десятках городов страны организовали соратники политика Алексея Навального. Силовики по данным правозащитного проекта ОВД Инфо задержали больше тысячи человек по всей стране. Особенно жёсткими задержания были в Петербурге.