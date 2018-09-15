В Москве сегодня пройдёт очередная акция против повышения пенсионного возраста
Её проведут представители левых сил.
Левые силы проведут шествие и митинг. Акция начнётся в 14 часов на улице Перерва. По ней люди пройдут до Люблинской улицы, где проведут митинг возле памятника Солдату Отечества. Столичные власти мероприятие на юго-востоке Москвы согласовали. Правда перед этим отказались разрешить левым силам акцию в тот же день на Пушкинской площади. Основные требования – отмена повышения пенсионного возраста и НДС. Пенсионную реформу её противники называют социальным террором власти против своего народа. Об этом сегодня скажут на митинге. Участники акции также потребуют освободить всех политзаключённых, прекратить политические репрессии в отношении активистов, остановить военные действия на Украине и в Сирии. В шествии и митинге будут участвовать движения Левый блок, Левое сопротивление и ряд других политических сил.
В России в последние месяцы не прекращаются акции против повышения пенсионного возраста. В прошлое воскресенье митинги в десятках городов страны организовали соратники политика Алексея Навального. Силовики по данным правозащитного проекта ОВД Инфо задержали больше тысячи человек по всей стране. Особенно жёсткими задержания были в Петербурге.
Комментарии2
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polikarpich 15 сентября 2018 | 00:41
Ну, кто там сильно хотел именно митинг "левых"? Пойдёте?
wuwer 15 сентября 2018 | 01:00
Левые - это кто?
КПРФ с ЛДПР?
Которые - категорически "против"...но голосуют единогласно "за"?
Ааа ...понЯл... левые- это те самые "иностранные агенты", которые за печеньки
Тоже хотят иметь "гавань на старости" ...за окияном ...подальше "от горячё любимой Родины"
Чревато, знаете...это положено тока для лидеров страны...остальные. автоматически считаются предателями
Вам перечислить потомков бывших лидеров, окопавшихся у тогдашних "вероятных противников" ?