Участник Pussy Riot Петр Верзилов пришел сознание и покинул реанимацию
В Больницу он попал несколько дней назад, предположительно, из-за отравления.
Петр Верзилов в сознании, уже узнает своих близких. При этом у него по-прежнему галлюцинации и бредовое состояние, рассказала «Медузе» девушка активиста, участница Pussy Riot Вероника Никульшина. Она отметила, что ей пока не удалось обсудить с врачами прогноз относительно его здоровья. Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова госпитализировали в минувший вторник после того, как ему стало плохо – активист начал терять зрение, речь, не мог передвигаться. Его доставили в токсикологическое отделение одной из московских больниц, но вскоре по настоянию родственников активиста перевели в институт имени Склифосовского. Как ранее сообщала Вероника Никульшина, врачи считают, что Верзилов мог отравиться лекарственными препаратами — холинолитиками. Однако что именно стало причиной ухудшения его состояния, достоверно неизвестно. Родственники Верзилова уверены, что он был отравлен.
Напомним, что накануне обеспокоенность в связи с госпитализацией Петра Верзилова выразила Канада – активист имеет гражданство страны. Премьер-министр государства Джастин Трюдо заявил, что произошедшее вызывает озабоченность на фоне обвинений российских граждан в причастности к отравлению Скрипалей.
Комментарии2
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alexsokoll 15 сентября 2018 | 00:12
Малолетняя любовница лучше бы рассказала, где они взяли палёное бухло
ematveev 15 сентября 2018 | 01:21
alexsokoll:
Это не бухло.
Холинолитики - это алкалоиды типа атропин, скополамин и гиосциамин...
И препараты типа циклодола, димедрола...
В общем, картина покушения налицо.