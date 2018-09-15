Ангела Меркель упрекнула Россию в дестабилизации ситуации в бывших республиках СССР
Накануне канцлер Германии побывала в Вильнюсе, где встретилась с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии. Также она посетила батальон бундесвера в Литве.
Во время визита Меркель заявила, что 450 солдат бундесвера дислоцируются в Литве в рамках миссии НАТО, так как необходимо оказать отпор ведению гибридных войн со стороны России. Это подразумевает также кибератаки. Меркель подчеркнула необходимость присутствия НАТО на восточных границах альянса. Батальон бундесвера, по ее словам, стал символом тесных отношений Германии и балтийских стран.
Канцлер ФРГ также упрекнула Россию в систематической дестабилизации бывших республик СССР. При этом Меркель заявила, что почти все постсоветские страны, не входящие в НАТО или Евросоюз, затронуты внутренними конфликтами, которые спровоцировала Россия. Все они занимаются борьбой за свою территориальную целостность, поскольку Россия отделяет части суверенных государств или разжигает там конфликты, подчеркнула Меркель, приведя в пример Украину, Грузию, Армению, Молдавию и Азербайджан.
Ангела Меркель также высказалась против ослабления санкций, вынесенных в отношении России в ходе украинского конфликта. Меркель назвала отсутствие подвижек в минском процессе «плохой новостью» и подчеркнула, что без прогресса в этом отношении речи об отмене санкций быть не может.
Президент литовской республики Даля́ Грибауска́йте подчеркнула на встрече с Меркель, что рассматривает газопровод «Северный поток 2» как геополитический проект и высказала опасения стран Балтии насчет зависимости стран Евросоюза от российских поставок газа.
Комментарии9
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danko_durka 15 сентября 2018 | 00:08
Пусть занимается Германией и подопытным Евросоюзом старая квочка.
alexsokoll 15 сентября 2018 | 00:09
Две гебешницы комсомолки буханули и всплмнили как их драли русские комсомольцы...
Интересно как батальон бундесвера поможет от хакерских атак, если Путин на США уже ураган наслал?
mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 00:11
Крепнет антисоветский альянс на границах Родины мирового пролетариата.
Чем ответит нацдилер?
danko_durka 15 сентября 2018 | 00:12
mikhail_spb_: пошлёт тебя наюх ёжиков пасти.
wuwer 15 сентября 2018 | 00:37
danko_durka: наюх...это южное побережье Ледовитого океана?...в окрестностях Магадана?
Старая песня - бородатый анекдот.... а на большее вы и не способны
Кто мешает нам воровать- тот "враг народа" и " иносранный агент"
igc 15 сентября 2018 | 01:12
danko_durka: Ты безграмотен, парниша. Привильно пишется "Нв ЙУХ"
glotov 15 сентября 2018 | 00:12
К этим государствам у Запада требование одно - изображать страх перед мифической российской угрозой. Поэтому прибалтийцы культивируют в себе этот страх. Это их " скрепа".
leninec30 15 сентября 2018 | 00:23
Ну везде не везуха, весь мир против России, прямо сговор какой-то. А зачем нужен мир, если в нём нет России. Почему президент не вдарит? Никак забздил.
wuwer 15 сентября 2018 | 00:41
leninec30: А куда вдарять?
Здеся - кошелёк заныкан
Тута - детки с внуками пристроены
Осталось тока по Воронежу...шоб всем неповадно было