Подозреваемые в отравлении Скрипалей действительно связаны с российскими спецслужбами, утверждают расследовательская группа Bellingcat и издание «Инсайдер». Выводы были сделаны, в том числе, на основании данных о паспортах Александра Петрова и Руслана Боширова в базе Федеральной миграционной службы, — рассказал «Эху» шеф-редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.

Плёнка Доброхотов

Сегодня вышла первая часть расследования. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя его, написала в Фэйсбуке, что у неё не осталось сомнений в близости Bellingcat к иностранным спецслужбам. По мнению Захаровой, группа под видом расследований выдаёт дезинформацию. Представитель МИДа также полагает, что доказательств причастности Боширова и Петрова к преступлению по-прежнему нет.