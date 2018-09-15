Подозреваемые в отравлении Скрипалей действительно связаны с российскими спецслужбами
Подозреваемые в отравлении Скрипалей действительно связаны с российскими спецслужбами, утверждают расследовательская группа Bellingcat и издание «Инсайдер». Выводы были сделаны, в том числе, на основании данных о паспортах Александра Петрова и Руслана Боширова в базе Федеральной миграционной службы, — рассказал «Эху» шеф-редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.
Плёнка Доброхотов
Сегодня вышла первая часть расследования. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя его, написала в Фэйсбуке, что у неё не осталось сомнений в близости Bellingcat к иностранным спецслужбам. По мнению Захаровой, группа под видом расследований выдаёт дезинформацию. Представитель МИДа также полагает, что доказательств причастности Боширова и Петрова к преступлению по-прежнему нет.
Комментарии19
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alexsokoll 15 сентября 2018 | 00:06
Заголовок не соответствует тексту.
Британцы признались, что Россия не причастна к отравлению Скрипалей
во всяком случае это написано в интернете.
avellaneda 15 сентября 2018 | 00:12
alexsokoll: «во всяком случае это написано в интернете»
А ссылку на это в интернете тебе дал твой прапорщик, за то что ты, вонючая портянка, у него с проглотом отсосал, не так ли?
alexsokoll 15 сентября 2018 | 00:15
avellaneda:
Про отсосала - это о своём европейском выборе?
Тебе ссылку дать на соцсети или говнобложик какой, где местные угорают над властями сраной бриташки или сам найдёшь?
vladislav 15 сентября 2018 | 00:33
alexsokoll: "где местные угорают "
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угАрают. Правильно писать именно так. Проверочное слово "угАр". Смекаешь, ватноголовый?
danko_durka 15 сентября 2018 | 00:36
vladislav: хохлотролль.
mymymy 15 сентября 2018 | 00:50
vladislav: От ты недоум.... недоучка.
Повтори правописание чередующихся гласных в корне ГАР/ГОР
Найди учебник начальной школы и повтори.
Откуда вас, недоучек, только берут? Из школ для умственно неполноценных набирают, что ли?
viktorova 15 сентября 2018 | 00:29
alexsokoll: на заборе тоже много чего написано...
mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 00:06
Да, это провал не только кремлёвских киллеров, но и самого кремлёвского штирлица.
А глупый лай мидовской коксо-трольчихи маньки-аблигации лишь подтверждает этот факт.
splin2 15 сентября 2018 | 00:17
mikhail_spb_: Подозреваемые в отравлении Скрипалей действительно связаны с российскими спецслужбами//
Связаны, к бабке не ходи, судя по тому как быстро выполнили "просьбу" начальства.появится на Симоньян ТМ.
mymymy 15 сентября 2018 | 01:17
mikhail_spb_: Да это БеллингКэт - это типа вонючей зондеркоманды, убирать фигню за обделавшимися западными спецслужбами.
Так они подчищали гуано в деле Боинга МН17, потыкались в Бану из Алеппо, теперь вот их бросили ассенизировать английские яды в Солсбери.
Как только на сцену выползает БК, точно можно говорить, что западные расследователи в глубокой дупе.
serge_moro 15 сентября 2018 | 00:07
Встречаю я Серёжку Фомина - А он Герой Советского Союза. / Высоцкий В.С./ ////
Мы встретили Сашку Петрова. А он Гейрой Российской Педерации.
jetsam 15 сентября 2018 | 00:08
@По мнению Захаровой, группа под видом расследований выдаёт дезинформацию.@
да?
странно. СК до сих пор выдает. что боинг mh17 сбил украинский летчик Волошин.
хотя даже МО РФ предоставила радарные записи на которых даже мух нет, не то что Су-шки...
это не деза?
а 800метровый фотожоп якобы спутникового фото самолета Волошина?
это не деза?
а карлос?.....
по мнению фрейда - сама захарова деза, причем давно и фамилия у нее бутина-чапман.
alexsokoll 15 сентября 2018 | 00:17
jetsam:
Как не юли, боинг сбили бандеры.
Это всем понятно.
Фейковое расследование исключительно для дебилов.
Ни одного факта там нет.
vot_eto_da 15 сентября 2018 | 00:16
Логика убийственная (об пол):
Аналогия:
Контроллеры поймали в электричке безбилетников.
Опровержение - контроллеры близки к РЖД
peresvet73 15 сентября 2018 | 00:17
И этой гопотой, не могущей даже документы оформить, Путин собрался со всем миром воевать?!
Зато у всех активы, дворцы!!!
alexsokoll 15 сентября 2018 | 00:22
peresvet73: этой гопотой, не могущей даже документы оформить, Путин собрался
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Ну пока травит кого хочет и где хочет, причём НЕгопота никого поймать не может.
Крым отжал и отжал красиво.
Уже даже санкции не вводят за бандер.
Выдумывают вот скрипалей, верзиловых, ураган Путин наслал.
Завтра очередного маккейна Путин раком отмудохает и ничего.
Ваше стадо встанет на колени и начнёт пытки акустическим оружием
Же вше ни вмерла
УкрОоооина и вже вмерла чи не вмерла
:)))))
vladislav 15 сентября 2018 | 00:36
alexsokoll: "Крым отжал и отжал красиво. "
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Ты таблетку принял сегодня??
grey 15 сентября 2018 | 00:20
Уж лучше бы сплясала бы Манька-облигация. Меньше позора бы было!
vitfom 15 сентября 2018 | 01:05
Трудная работа у Захаровой. Может настоять на цивилизованном праве - не убивать, не "присоединять"?