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00:02, 15 сентября 2018

Подозреваемые в отравлении Скрипалей действительно связаны с российскими спецслужбами

Подозреваемые в отравлении Скрипалей действительно связаны с российскими спецслужбами, утверждают расследовательская группа Bellingcat и издание «Инсайдер». Выводы были сделаны, в том числе, на основании данных о паспортах Александра Петрова и Руслана Боширова в базе Федеральной миграционной службы,  — рассказал «Эху» шеф-редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.
Плёнка Доброхотов
Сегодня вышла первая часть расследования. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя его, написала в Фэйсбуке, что у неё не осталось сомнений в близости Bellingcat к иностранным спецслужбам. По мнению Захаровой, группа под видом расследований выдаёт дезинформацию. Представитель МИДа также полагает, что доказательств причастности Боширова и Петрова к преступлению по-прежнему нет.

Комментарии

19

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alexsokoll 15 сентября 2018 | 00:06

Заголовок не соответствует тексту.

Британцы признались, что Россия не причастна к отравлению Скрипалей






во всяком случае это написано в интернете.

avellaneda 15 сентября 2018 | 00:12

alexsokoll: «во всяком случае это написано в интернете»

А ссылку на это в интернете тебе дал твой прапорщик, за то что ты, вонючая портянка, у него с проглотом отсосал, не так ли?

alexsokoll 15 сентября 2018 | 00:15

avellaneda:

Про отсосала - это о своём европейском выборе?

Тебе ссылку дать на соцсети или говнобложик какой, где местные угорают над властями сраной бриташки или сам найдёшь?

vladislav 15 сентября 2018 | 00:33

alexsokoll: "где местные угорают "
============================
угАрают. Правильно писать именно так. Проверочное слово "угАр". Смекаешь, ватноголовый?

danko_durka 15 сентября 2018 | 00:36

vladislav: хохлотролль.

mymymy 15 сентября 2018 | 00:50

vladislav: От ты недоум.... недоучка.
Повтори правописание чередующихся гласных в корне ГАР/ГОР
Найди учебник начальной школы и повтори.
Откуда вас, недоучек, только берут? Из школ для умственно неполноценных набирают, что ли?

viktorova 15 сентября 2018 | 00:29

alexsokoll: на заборе тоже много чего написано...

mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 00:06


Да, это провал не только кремлёвских киллеров, но и самого кремлёвского штирлица.
А глупый лай мидовской коксо-трольчихи маньки-аблигации лишь подтверждает этот факт.

splin2 15 сентября 2018 | 00:17

mikhail_spb_: Подозреваемые в отравлении Скрипалей действительно связаны с российскими спецслужбами//

Связаны, к бабке не ходи, судя по тому как быстро выполнили "просьбу" начальства.появится на Симоньян ТМ.

mymymy 15 сентября 2018 | 01:17

mikhail_spb_: Да это БеллингКэт - это типа вонючей зондеркоманды, убирать фигню за обделавшимися западными спецслужбами.
Так они подчищали гуано в деле Боинга МН17, потыкались в Бану из Алеппо, теперь вот их бросили ассенизировать английские яды в Солсбери.
Как только на сцену выползает БК, точно можно говорить, что западные расследователи в глубокой дупе.

serge_moro 15 сентября 2018 | 00:07

Встречаю я Серёжку Фомина - А он Герой Советского Союза. / Высоцкий В.С./ ////

Мы встретили Сашку Петрова. А он Гейрой Российской Педерации.

jetsam 15 сентября 2018 | 00:08

@По мнению Захаровой, группа под видом расследований выдаёт дезинформацию.@
да?
странно. СК до сих пор выдает. что боинг mh17 сбил украинский летчик Волошин.
хотя даже МО РФ предоставила радарные записи на которых даже мух нет, не то что Су-шки...
это не деза?
а 800метровый фотожоп якобы спутникового фото самолета Волошина?
это не деза?
а карлос?.....

по мнению фрейда - сама захарова деза, причем давно и фамилия у нее бутина-чапман.

alexsokoll 15 сентября 2018 | 00:17

jetsam:

Как не юли, боинг сбили бандеры.
Это всем понятно.

Фейковое расследование исключительно для дебилов.
Ни одного факта там нет.

vot_eto_da 15 сентября 2018 | 00:16

Логика убийственная (об пол):
Аналогия:
Контроллеры поймали в электричке безбилетников.
Опровержение - контроллеры близки к РЖД

peresvet73 15 сентября 2018 | 00:17

И этой гопотой, не могущей даже документы оформить, Путин собрался со всем миром воевать?!
Зато у всех активы, дворцы!!!

alexsokoll 15 сентября 2018 | 00:22

peresvet73: этой гопотой, не могущей даже документы оформить, Путин собрался
---

Ну пока травит кого хочет и где хочет, причём НЕгопота никого поймать не может.
Крым отжал и отжал красиво.
Уже даже санкции не вводят за бандер.
Выдумывают вот скрипалей, верзиловых, ураган Путин наслал.

Завтра очередного маккейна Путин раком отмудохает и ничего.
Ваше стадо встанет на колени и начнёт пытки акустическим оружием
Же вше ни вмерла
УкрОоооина и вже вмерла чи не вмерла

:)))))

vladislav 15 сентября 2018 | 00:36

alexsokoll: "Крым отжал и отжал красиво. "
======================================
Ты таблетку принял сегодня??

grey 15 сентября 2018 | 00:20

Уж лучше бы сплясала бы Манька-облигация. Меньше позора бы было!

(комментарий скрыт)

vitfom 15 сентября 2018 | 01:05

Трудная работа у Захаровой. Может настоять на цивилизованном праве - не убивать, не "присоединять"?

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