Неизвестные устроили стрельбу из окна офисного здания в Таганском районе Москвы

Как сообщает РЕН ТВ, стреляли по прохожим. Никто не пострадал. Телекомпания утверждает, что в это время в здании проходила вечерника юристов одной из коммерческих компаний столицы.

По данным полиции, которые приводит агентство Интерфакс, в здании по адресу Марксистская, 5 задержали семь человек, Предположительно они были пьяны. При себе у задержанных было оружие на базе автомата Калашникова, которое, как утверждают в МВД, было приспособлено для стрельбы исключительно холостыми патронами.