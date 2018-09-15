Неизвестные устроили стрельбу из окна офисного здания в Таганском районе Москвы
Как сообщает РЕН ТВ, стреляли по прохожим. Никто не пострадал. Телекомпания утверждает, что в это время в здании проходила вечерника юристов одной из коммерческих компаний столицы.
По данным полиции, которые приводит агентство Интерфакс, в здании по адресу Марксистская, 5 задержали семь человек, Предположительно они были пьяны. При себе у задержанных было оружие на базе автомата Калашникова, которое, как утверждают в МВД, было приспособлено для стрельбы исключительно холостыми патронами.
Комментарии12
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wuwer 15 сентября 2018 | 00:06
))) А чё по быдлу не пострелять?
Мы, юристы...одной крови с Винни-Пухом...тоже для уточек домик строим
gordy 15 сентября 2018 | 00:41
И часто боевое оружие переделывают под холостые патроны?
wuwer 15 сентября 2018 | 00:44
gordy: Тока те, у кого полк ФСО в радиусе 5 метров
Остальные делают наоборот
old44 15 сентября 2018 | 00:53
gordy: легко. продаётся свободно , калаш 25-40 тысяч. достаточно набрать в поисковике "Охолощенное оружие "
kaputvsemu 15 сентября 2018 | 00:17
Это были самые правильные российские юристы, пребывающие в полной гармонии с российским обществом.
mikhail_spb_ 15 сентября 2018 | 00:19
Возможно, это были юристы-пехотинцы?
tks 15 сентября 2018 | 01:14
mikhail_spb_: Возможно, это была гламурная зажравшаяся юридическая тварь!
jetsam 15 сентября 2018 | 00:24
страшно подумать, что было бы (или будет),
если бы это была бы вечеринка прокуроров....
viktorova 15 сентября 2018 | 00:27
Мусора буянили?
Евсюковцы - путинцы?
vitfom 15 сентября 2018 | 01:03
Вот поэтому "юристов" давно пора лишить права судебного представительства - черт знает что за публика.
tks 15 сентября 2018 | 01:20
vitfom: Дядя, вы такой умный! Думаете, некоторая адвокатская сволочь лучше? Дерут только втридорога, а в остальном почти тоже самое!
"Доктора — те же адвокаты, с тою только разницей, что адвокаты только грабят, а доктора и грабят и убивают…"
© А.П.Чехов
tks 15 сентября 2018 | 01:11
"Юристов как собак нерезанных!" ©