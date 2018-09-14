В офисном здании в Таганском районе Москвы предположительно произошла стрельба
Задержаны семь человек, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичной полиции. Согласно этим данным, в правоохранительные органы обратились люди, которые услышали в здании по адресу Марксистская,5 подозрительные хлопки. Полицейские обнаружили в здании семь человек, которые, согласно предварительной версии, были пьяны. При себе у них было оружие на базе автомата Калашникова, которое, как утверждают в МВД, было приспособлено для стрельбы исключительно холостыми патронами.
Комментарии5
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kryimzdick 14 сентября 2018 | 23:13
Петров и Баширов наверняка среди трупов
izleningrada 14 сентября 2018 | 23:16
это что за приспособление такое? или их уже отмазывают?
sagen 14 сентября 2018 | 23:20
izleningrada: Ствол сверлится и туда вваривается штифт. Газы проходят, а пуля не пройдет.
alex_melnikov Алексей Мельников 14 сентября 2018 | 23:22
Лихие путинские годы ...
danko_durka 14 сентября 2018 | 23:23
alex_melnikov: скачешь радуешься? Майданутый?