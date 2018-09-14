В офисном здании в Таганском районе Москвы предположительно произошла стрельба

Задержаны семь человек, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичной полиции. Согласно этим данным, в правоохранительные органы обратились люди, которые услышали в здании по адресу Марксистская,5 подозрительные хлопки. Полицейские обнаружили в здании семь человек, которые, согласно предварительной версии, были пьяны. При себе у них было оружие на базе автомата Калашникова, которое, как утверждают в МВД, было приспособлено для стрельбы исключительно холостыми патронами.