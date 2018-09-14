Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил должность ректора
Он приступает к работе в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования. Об этом сообщает администрация региона. Как пишет агентство РИА Новости, Тулеев пожаловался губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву, что не может без работы, и сказал, что ему больше всего подойдет должность ректора, потому что он доктор наук, профессор, и у него богатый опыт, которым он может поделиться с молодежью.
Комментарии3
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spb_aborigen 14 сентября 2018 | 23:13
Научит детей врать и не стесняться.
philanthrop 14 сентября 2018 | 23:40
spb_aborigen: Это вторично. Главное научить воровать и делится.
andy575 14 сентября 2018 | 23:46
Спец по ректальным отверстиям,старая дохлая куча.