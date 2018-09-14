Самый резкий рост симпатий к Собянину на выборах зафиксирован в районах, которые в 2013 году голосовали за Навального
Самый резкий рост симпатий к Сергею Собянину на прошедших выборах зафиксирован в районах, которые в 2013-м году активно голосовали за Алексея Навального. На это обращает внимание Би-би-си. Так, Собянина поддержали в Гагаринском районе, Тверском, Замоскворечье, Якиманке, Арбате и Хамовниках. Как считают эксперты, опрошенные Би-би-си, оппозиционно настроенные избиратели не пришли 9-го сентября на выборы, а агрессивная агитация привела на участки провластный электорат.
Комментарии4
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parasuk_ 14 сентября 2018 | 23:11
Наш навальный лжив и труслив, а таких не любят :)
agamasat 14 сентября 2018 | 23:26
Едро перестаралось.)
put__out 14 сентября 2018 | 23:36
Кому то настучали, они исправились...
jetsam 14 сентября 2018 | 23:44
да все просто.
районные психдиспансеры закрылись, наверное.
с 2013 года закрытие массово (реформас мисс арбидол).
вот и результат.
все нормально. ожидаемо.