Самый резкий рост симпатий к Собянину на выборах зафиксирован в районах, которые в 2013 году голосовали за Навального

Самый резкий рост симпатий к Сергею Собянину на прошедших выборах зафиксирован в районах, которые в 2013-м году активно голосовали за Алексея Навального. На это обращает внимание Би-би-си. Так, Собянина поддержали в Гагаринском районе, Тверском, Замоскворечье, Якиманке, Арбате и Хамовниках. Как считают эксперты, опрошенные Би-би-си, оппозиционно настроенные избиратели не пришли 9-го сентября на выборы, а агрессивная агитация привела на участки провластный электорат.