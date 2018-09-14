Один ребёнок погиб и восемь детей ранены в результате обстрела сирийского города Алеппо
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Там говорят, что стреляли боевики, из миномёта. Всего пострадали 14 мирных жителей.
Комментарии2
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prade 14 сентября 2018 | 23:23
А сколько детей погибли в результате российских бомбардировок Алеппо?
georgsemen 14 сентября 2018 | 23:33
Всёпральна! Мир и радость детям всего мира несут путинские соколы.
Где Путин -там стабильность!