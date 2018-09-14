Германия не сомневается в выводах Лондона по делу Скрипалей

Об этом заявил глава МИДа ФРГ Хайко Маас по итогам переговоров с российским коллегой. В свою очередь глава МИДа нашей страны Сергей Лавров сказал, что фактов, подтверждающих причастность обвиняемых Александра Петрова и Руслана Боширова к делу Скрипалей нет, а значит, как считает министр, нет и преступления. Лавров также усомнился в том, что Лондон представил своим союзникам по НАТО и Евросоюзу достоверную информацию по делу об отравлении Скрипалей.