Германия не сомневается в выводах Лондона по делу Скрипалей
Об этом заявил глава МИДа ФРГ Хайко Маас по итогам переговоров с российским коллегой. В свою очередь глава МИДа нашей страны Сергей Лавров сказал, что фактов, подтверждающих причастность обвиняемых Александра Петрова и Руслана Боширова к делу Скрипалей нет, а значит, как считает министр, нет и преступления. Лавров также усомнился в том, что Лондон представил своим союзникам по НАТО и Евросоюзу достоверную информацию по делу об отравлении Скрипалей.
Комментарии11
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danko_durka 14 сентября 2018 | 23:06
Я согласен с Лавровом.
efilika 14 сентября 2018 | 23:27
danko_durka: да по фиг, чего ты там считаешь. А санкций прибавится. Мне санкции жить явно мешают. Значит все свору, из-за которой мы получаем санкциями, надо пинком под зад гнать.
danko_durka 14 сентября 2018 | 23:31
efilika: вешайся.
mayk18_10 14 сентября 2018 | 23:33
danko_durka:
дунька_дурка :" Я согласен с Лавровым.."
(ноу коммент)
danko_durka 14 сентября 2018 | 23:34
mayk18_10: дунь-ка твоя мама из маями.
vasilevich58 14 сентября 2018 | 23:41
Очередное добровольное погружение в дерьмо Лаврова и же с ним ради теплого места у путинской кормушки!
canes 14 сентября 2018 | 23:11
лавров говорил, что MH17 сбили не российские ракетчики...
viktorova 14 сентября 2018 | 23:15
Сюр!!!
Работают по логике как под копирку.
Лавров: «фактов, подтверждающих причастность обвиняемых Александра Петрова и Руслана Боширова к делу Скрипалей нет, а значит, как считает министр, нет и преступления.»
Медведев: «российская экономика, несмотря на все ограничения, перешла к экономическому росту»
Роскомнадзор: «Ведомство считает мессенджер заблокированным, поскольку соответствующее решение весной принял суд».
inga_92_1 14 сентября 2018 | 23:24
Лавров также усомнился в том, что Лондон представил
Ну, Серхио, надо думать, свои аргУменты предъявил... смачной фразой, нет?
chronos_go 14 сентября 2018 | 23:28
Ложь и лицемерие, разврат российской элиты, про население и не говорю... мерлезонский балет продолжается... и мы его действующие лица
nikvol 14 сентября 2018 | 23:35
Сами виноваты, нужно было выставлять условием объединения Германии ее деоккупацию и внеблоковый статус. Имели бы вместо марионетки сильного независимого игрока.