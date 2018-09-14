//В российском МИДе обвинили группу Bellingcat в причастности к зарубежным спецслужбам//

В российском МИДе обвинили группу Bellingcat, выпустившую расследование о подозреваемых в отравлении Скрипалей, в причастности к зарубежным спецслужбам. Официальный представитель министерства Мария Захарова также написала в Фэйсбуке, что по-прежнему нет доказательств, свидетельствующих о виновности Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению Захаровой, Bellingcat под видом расследований выдаёт дезинформацию об этих людях.

Сегодня расследовательская группа Bellingcat и издание «Инсайдер» заявили, что получили доказательства причастности Петрова и Боширова к российским спецслужбам. В частности, как рассказал «Эху Москвы» шеф-редактор «Инсайдера» Роман Доброхотов выяснилось, что сведения об обвиняемых в отравлении Скрипалей засекречены в базе Федеральной миграционной службы.