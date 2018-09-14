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Эксклюзив Эха 23:00, 14 сентября 2018

В российском МИДе обвинили группу Bellingcat в причастности к зарубежным спецслужбам

В российском МИДе обвинили группу Bellingcat, выпустившую расследование о подозреваемых в отравлении Скрипалей, в причастности к зарубежным спецслужбам. Официальный представитель министерства Мария Захарова также написала в Фэйсбуке, что по-прежнему нет доказательств, свидетельствующих о виновности Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению Захаровой, Bellingcat под видом расследований выдаёт дезинформацию об этих людях.

Сегодня расследовательская группа Bellingcat и издание «Инсайдер» заявили, что получили доказательства причастности Петрова и Боширова к российским спецслужбам. В частности, как рассказал «Эху Москвы» шеф-редактор «Инсайдера» Роман Доброхотов выяснилось, что сведения об обвиняемых в отравлении Скрипалей засекречены в базе Федеральной миграционной службы.

Комментарии

26

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serhio_25__ 14 сентября 2018 | 23:06

То что Bellingcat проект английских спецслужб, так это секрет Полишинеля.

danko1 14 сентября 2018 | 23:11

serhio_25__: Почему-то портянки вместе с властью тех, кто говорит правду, обвиняют в связи с Западом.
Но тогда получается, а оно так и есть, что Запад желает блага реальной России, когда выступает против преступлений, воровства и коррупции тех, кто во власти и уничтожает Россию.

danko_durka 14 сентября 2018 | 23:15

danko1: не сотрись старая квочка портянка сутками.

rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 23:22

В российском МИДе обвинили группу Bellingcat в причастности к зарубежным спецслужбам...

Бхх, охренеть не надо, а кто из активных медийных ресурсов, блогеров или Ютуб-канальщиков, не получает финансирование от спецслужб США и стран НАТО? Начиная от Людмилы Алексеевой, Льва Пономарёва, Алексея Навального, и кончая "Новой газетой", "Conflict Intelligence Team", "Ведомостями", "Медиазоной", "Зоной права", "The New Times", "Pussi Riot" и тд. и тп.

vasilevich58 14 сентября 2018 | 23:45

rpmcmurphy: "кто из активных медийных ресурсов, блогеров или Ютуб-канальщиков, не получает финансирование от спецслужб США"
_______________________________________________________________

Пригожинских постоянно корёжит от зависти к тем, кто сохраняет ум и совесть в несчастной России!

serhio_25__ 14 сентября 2018 | 23:17

danko1: Почему-то прокладки всегда с властью тех стран, которые называют Россию своим врагом?
""Но тогда получается, а оно так и есть, что Запад желает блага реальной России"" - ждем демократических западных бомб?
""когда выступает против преступлений, воровства и коррупции тех, кто во власти и уничтожает Россию"" - в Ираке, Ливии, Афганистане и Украине уже избавились от это. Скажем спасибо Западу.

danko_durka 14 сентября 2018 | 23:19

serhio_25__: не доказывай старой маразматичке. Это ботка.

serhio_25__ 14 сентября 2018 | 23:22

danko_durka: Да я ей и не пишу. Это для всех кто читает эту тему.

danko_durka 14 сентября 2018 | 23:37

serhio_25__: верно! Что б заткнуть старую спамершу и хамку.

fig_vvam 14 сентября 2018 | 23:37

serhio_25__: Пидораша, ты лучше подумай как такую дуру как маня в МИД взяли? Она же дурная почти как ты как ты.
Может у ней ... хорошая и она ей трудится хорошо?

ты подумай и ответь.

а что Россию ото всюду выперли ... так кто ищет тот всегда найдет.
Россия искала и нашла приключения на свою задницу. И теперь ее по ней стегают, больно, а приходится терпеть. Только вот маша взвизгивает. Зря, должна терпеть. Это ее работа.

viktorova 14 сентября 2018 | 23:06

//В российском МИДе обвинили группу Bellingcat в причастности к зарубежным спецслужбам//

Как обычно, махин ответ в стиле «сам дурак».
Даже если они и причастны к спецслужбам, по существу расследования есть что сказать, маха?

snikkersnepper 14 сентября 2018 | 23:41

viktorova:

Как обычно, ответ хомячка в стиле "за пределами Эха Москвы земли нет". Маха, конечно, далеко не нобелевский лауреат, но у нее в посте написано гораздо больше, чем передало ЭМ. Которое уже привычным движением убрало из дискуссии любой намек на обмен доводами (хорошие или плохие, но они у Захаровой есть), в очередной раз сведя все к банальной разборке "этому верю, а этому не верю".

А к существу расследования эта комедия от Дебилокотов, над которой уже ржет весь интернет, никакого отношения не имеет. Потому что существо расследования - это не похождения двух сусликов, а конкретные ответы на конкретные вопросы. Почему два совершенно разных человека вырубились одновременно, спустя несколько часов после отравления? Есть ли доказательства их возвращения домой после 9.15 (вы в курсе, что ручку двери отравили уже после того, как Скрипали ее трогали)? Ну и еще по мелочи.

danko1 14 сентября 2018 | 23:06

Во власти все, как Песков, ни чего не видят, ничего не слышат, ничего знать не хотят.
А виноваты в этом те, кто их преступления обличает.

danko_durka 14 сентября 2018 | 23:11

danko1: а ты старуха все видешь и слышишь. Не сотрись. В маями. Сутками.

parasuk_ 14 сентября 2018 | 23:08

Правда лезет наружу, если обгадившаяся английская болонка прячется за инсайдер и bellingcat

igorkot____1 14 сентября 2018 | 23:30

Бедные ватные говнотролли, даже возразить аргументировано не могут. Набирают млять дебилов за 11-80.

parasuk_ 14 сентября 2018 | 23:39

igorkot____1: еще вчера все мозгожопые прокладки хором тявкали: "паспортов нет, мы не верим" Оказалось что паспорта есть. Но либерашки уже день вчерашний забыли, вытерли говно со своих тупых морд и продолжают свою какофонию. Теперь про пометку сс на в базе фмс

cite 14 сентября 2018 | 23:09

Специально для захаровой известный анекдот : " Мужик уезжает на один день в командировку и просит товарища
проследить в бинокль за его женой.
Вернувшись слушает доклад друга:
— Устроился я, значит, на чердаке с биноклем. Жду.
В семь вечера идёт твоя жена в прихожую, открывает дверь.
Заходит какой-то грузин в белом костюме, с цветами и вином.
Накрыли стол, поужинали при свечах. Потанцевали.
А потом грузин её поднял и понёс в спальню.
— А в спальне-то что было?
— Я не видел — они сразу окна зашторили.
— Опять эта проклятая неопределённость!"

zibex 14 сентября 2018 | 23:21

Если они не сотрудники спецслужб - чего переполошились так?
Даже МИД забился в истерике

kara 14 сентября 2018 | 23:23

сто процентов!!!!

efilika 14 сентября 2018 | 23:24

а что вы все ждали от мида РФ? Каков поп, то поет и приход.

redrica 14 сентября 2018 | 23:25

в причастности к зарубежным спецслужбам
=============================================
Маша хочет сказать, что спецслужбы - это плохо и вранье.
Дорогие наши спецслужбисты... дайте Маше пендаля. Она вас обижает.

holic 14 сентября 2018 | 23:26

"Главное, не кто говорит, главное - что"(с) Путин, по поводу взлома почты ДемПартии США...
На кого МИД бочку котит?

(комментарий скрыт)

timudjin 14 сентября 2018 | 23:36

Развязывается мировая война. Размеренно, спокойно и уверенно. Видно что отравление Скрипалей совершенно так, чтобы запад видел что Россия,- зло. Бывалые шпионы и аналитики твердят что ГРУ -лохи, и спалились. Не смешите бородку Феликса чугунного, "ГРУ,- спалилось". Это же видно что специально спалена контора. И так во всём : Боинг над Украиной. Допинг. Крым, и т. д. Войну сначала обосновывают, иначе народ не пойдёт на смерть...

don_ballon 14 сентября 2018 | 23:36

С чего это МИД в прокуроры подался, в обвинители? Их дело всё решать на компромиссах, микшировать последствия дурацких ГРУшных закидонов и вранья Большого Босса. захарова вообще лает на всех, кто мимо калитки МИД проходит. Вас, ё..., мордой тычут даже не ваше МИДовское говно, что ж возбуждаться-то? Вы жеж дипломаты, или где?

jetsam 14 сентября 2018 | 23:49

точняк.
они еще и дырку в МКС просверлили. и не одну!!!!!!!!!!!!!!
и в раскол РПЦ\УПЦ руку приложили - константинопольскому
патриарху не ту инфу слили.

---
Капитан! Этого пидора в Химках видал, деревянными членами торгует!
Не, ну наболело, капитан! Он выступает здесь, как директор пляжа! Пассол!!!
--- (с) Суходрищев * Ширли-мырли

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