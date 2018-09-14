В российском МИДе обвинили группу Bellingcat в причастности к зарубежным спецслужбам
В российском МИДе обвинили группу Bellingcat, выпустившую расследование о подозреваемых в отравлении Скрипалей, в причастности к зарубежным спецслужбам. Официальный представитель министерства Мария Захарова также написала в Фэйсбуке, что по-прежнему нет доказательств, свидетельствующих о виновности Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению Захаровой, Bellingcat под видом расследований выдаёт дезинформацию об этих людях.
Сегодня расследовательская группа Bellingcat и издание «Инсайдер» заявили, что получили доказательства причастности Петрова и Боширова к российским спецслужбам. В частности, как рассказал «Эху Москвы» шеф-редактор «Инсайдера» Роман Доброхотов выяснилось, что сведения об обвиняемых в отравлении Скрипалей засекречены в базе Федеральной миграционной службы.
Комментарии26
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serhio_25__ 14 сентября 2018 | 23:06
То что Bellingcat проект английских спецслужб, так это секрет Полишинеля.
danko1 14 сентября 2018 | 23:11
serhio_25__: Почему-то портянки вместе с властью тех, кто говорит правду, обвиняют в связи с Западом.
Но тогда получается, а оно так и есть, что Запад желает блага реальной России, когда выступает против преступлений, воровства и коррупции тех, кто во власти и уничтожает Россию.
danko_durka 14 сентября 2018 | 23:15
danko1: не сотрись старая квочка портянка сутками.
rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 23:22
В российском МИДе обвинили группу Bellingcat в причастности к зарубежным спецслужбам...
Бхх, охренеть не надо, а кто из активных медийных ресурсов, блогеров или Ютуб-канальщиков, не получает финансирование от спецслужб США и стран НАТО? Начиная от Людмилы Алексеевой, Льва Пономарёва, Алексея Навального, и кончая "Новой газетой", "Conflict Intelligence Team", "Ведомостями", "Медиазоной", "Зоной права", "The New Times", "Pussi Riot" и тд. и тп.
vasilevich58 14 сентября 2018 | 23:45
rpmcmurphy: "кто из активных медийных ресурсов, блогеров или Ютуб-канальщиков, не получает финансирование от спецслужб США"
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Пригожинских постоянно корёжит от зависти к тем, кто сохраняет ум и совесть в несчастной России!
serhio_25__ 14 сентября 2018 | 23:17
danko1: Почему-то прокладки всегда с властью тех стран, которые называют Россию своим врагом?
""Но тогда получается, а оно так и есть, что Запад желает блага реальной России"" - ждем демократических западных бомб?
""когда выступает против преступлений, воровства и коррупции тех, кто во власти и уничтожает Россию"" - в Ираке, Ливии, Афганистане и Украине уже избавились от это. Скажем спасибо Западу.
danko_durka 14 сентября 2018 | 23:19
serhio_25__: не доказывай старой маразматичке. Это ботка.
serhio_25__ 14 сентября 2018 | 23:22
danko_durka: Да я ей и не пишу. Это для всех кто читает эту тему.
danko_durka 14 сентября 2018 | 23:37
serhio_25__: верно! Что б заткнуть старую спамершу и хамку.
fig_vvam 14 сентября 2018 | 23:37
serhio_25__: Пидораша, ты лучше подумай как такую дуру как маня в МИД взяли? Она же дурная почти как ты как ты.
Может у ней ... хорошая и она ей трудится хорошо?
ты подумай и ответь.
а что Россию ото всюду выперли ... так кто ищет тот всегда найдет.
Россия искала и нашла приключения на свою задницу. И теперь ее по ней стегают, больно, а приходится терпеть. Только вот маша взвизгивает. Зря, должна терпеть. Это ее работа.
viktorova 14 сентября 2018 | 23:06
//В российском МИДе обвинили группу Bellingcat в причастности к зарубежным спецслужбам//
Как обычно, махин ответ в стиле «сам дурак».
Даже если они и причастны к спецслужбам, по существу расследования есть что сказать, маха?
snikkersnepper 14 сентября 2018 | 23:41
viktorova:
Как обычно, ответ хомячка в стиле "за пределами Эха Москвы земли нет". Маха, конечно, далеко не нобелевский лауреат, но у нее в посте написано гораздо больше, чем передало ЭМ. Которое уже привычным движением убрало из дискуссии любой намек на обмен доводами (хорошие или плохие, но они у Захаровой есть), в очередной раз сведя все к банальной разборке "этому верю, а этому не верю".
А к существу расследования эта комедия от Дебилокотов, над которой уже ржет весь интернет, никакого отношения не имеет. Потому что существо расследования - это не похождения двух сусликов, а конкретные ответы на конкретные вопросы. Почему два совершенно разных человека вырубились одновременно, спустя несколько часов после отравления? Есть ли доказательства их возвращения домой после 9.15 (вы в курсе, что ручку двери отравили уже после того, как Скрипали ее трогали)? Ну и еще по мелочи.
danko1 14 сентября 2018 | 23:06
Во власти все, как Песков, ни чего не видят, ничего не слышат, ничего знать не хотят.
А виноваты в этом те, кто их преступления обличает.
danko_durka 14 сентября 2018 | 23:11
danko1: а ты старуха все видешь и слышишь. Не сотрись. В маями. Сутками.
parasuk_ 14 сентября 2018 | 23:08
Правда лезет наружу, если обгадившаяся английская болонка прячется за инсайдер и bellingcat
igorkot____1 14 сентября 2018 | 23:30
Бедные ватные говнотролли, даже возразить аргументировано не могут. Набирают млять дебилов за 11-80.
parasuk_ 14 сентября 2018 | 23:39
igorkot____1: еще вчера все мозгожопые прокладки хором тявкали: "паспортов нет, мы не верим" Оказалось что паспорта есть. Но либерашки уже день вчерашний забыли, вытерли говно со своих тупых морд и продолжают свою какофонию. Теперь про пометку сс на в базе фмс
cite 14 сентября 2018 | 23:09
Специально для захаровой известный анекдот : " Мужик уезжает на один день в командировку и просит товарища
проследить в бинокль за его женой.
Вернувшись слушает доклад друга:
— Устроился я, значит, на чердаке с биноклем. Жду.
В семь вечера идёт твоя жена в прихожую, открывает дверь.
Заходит какой-то грузин в белом костюме, с цветами и вином.
Накрыли стол, поужинали при свечах. Потанцевали.
А потом грузин её поднял и понёс в спальню.
— А в спальне-то что было?
— Я не видел — они сразу окна зашторили.
— Опять эта проклятая неопределённость!"
zibex 14 сентября 2018 | 23:21
Если они не сотрудники спецслужб - чего переполошились так?
Даже МИД забился в истерике
kara 14 сентября 2018 | 23:23
сто процентов!!!!
efilika 14 сентября 2018 | 23:24
а что вы все ждали от мида РФ? Каков поп, то поет и приход.
redrica 14 сентября 2018 | 23:25
в причастности к зарубежным спецслужбам
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Маша хочет сказать, что спецслужбы - это плохо и вранье.
Дорогие наши спецслужбисты... дайте Маше пендаля. Она вас обижает.
holic 14 сентября 2018 | 23:26
"Главное, не кто говорит, главное - что"(с) Путин, по поводу взлома почты ДемПартии США...
На кого МИД бочку котит?
timudjin 14 сентября 2018 | 23:36
Развязывается мировая война. Размеренно, спокойно и уверенно. Видно что отравление Скрипалей совершенно так, чтобы запад видел что Россия,- зло. Бывалые шпионы и аналитики твердят что ГРУ -лохи, и спалились. Не смешите бородку Феликса чугунного, "ГРУ,- спалилось". Это же видно что специально спалена контора. И так во всём : Боинг над Украиной. Допинг. Крым, и т. д. Войну сначала обосновывают, иначе народ не пойдёт на смерть...
don_ballon 14 сентября 2018 | 23:36
С чего это МИД в прокуроры подался, в обвинители? Их дело всё решать на компромиссах, микшировать последствия дурацких ГРУшных закидонов и вранья Большого Босса. захарова вообще лает на всех, кто мимо калитки МИД проходит. Вас, ё..., мордой тычут даже не ваше МИДовское говно, что ж возбуждаться-то? Вы жеж дипломаты, или где?
jetsam 14 сентября 2018 | 23:49
точняк.
они еще и дырку в МКС просверлили. и не одну!!!!!!!!!!!!!!
и в раскол РПЦ\УПЦ руку приложили - константинопольскому
патриарху не ту инфу слили.
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Капитан! Этого пидора в Химках видал, деревянными членами торгует!
Не, ну наболело, капитан! Он выступает здесь, как директор пляжа! Пассол!!!
--- (с) Суходрищев * Ширли-мырли