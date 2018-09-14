Московская полиция задержала двух подозреваемых в издевательствах над животными
Как заявили в МВД, это 22-летняя девушка и 28-летний мужчина, который прежде был судим за подобные преступления и находился в международном розыске. По версии следствия, оба рассылали фото и видео с записями истязаний зоозащитникам.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
abuvgrobu 14 сентября 2018 | 22:54
Наверняка это были хохлы. Мерзкие шароварные никчемные существа. У них, у вонючих селюков, очень распространены издевательства над любыми живыми и, в частности, животными..
jetsam 14 сентября 2018 | 22:55
я тут за двойные стандарты - засунуть гобатое полено в анус и вертеть. вертеть долго.
чтобы мертвым позавидовали.
над животными издеваются только мутанты
- жертвы пьяных акушеров и некачественной резины\латекса.
для них должно быть отдельное правосудие. с клеткой.