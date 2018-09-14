В городе Армянск объявлен режим ЧС
О решении объявила местная администрация, сообщает агентство «Интерфакс». Три недели назад жители города стали жаловаться на резкий запах на улице, на сыпь, першение в горле. Автомобили, крыши и деревья покрылись маслянистым налетом. Спустя некоторое время власти приостановили работу градообразующего предприятия «Крымский титан». Детей начали отправлять в лагеря и санатории.
В Крыму рассматривают шесть версий о загрязнении атмосферы. Одна из них – вброс химических веществ со стороны Украины.
Комментарии5
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danko1 14 сентября 2018 | 22:39
Полный маразм эта версия, когда комбинат должны были сразу остановить после прекращения подачи воды в накопитель, что закономерно вызвало трагедию.
А версию, что Трамп гадит, не рассматривают?
bobiksdoh 14 сентября 2018 | 22:41
Астронавты насвелили дырок в кислотонакопителе
belovnikita 14 сентября 2018 | 23:04
Побольше вам крысчане камней с неба - вы на родине :-)
pavlovsky 14 сентября 2018 | 23:19
Ничего, сейчас пригласят Голландских специалистов, они натянут какой купол, и ситуация стабилизируется. Ненадолго....
Жить, как говаривал Лукашенко, будете плохо, но не долго.
lentapoint 14 сентября 2018 | 23:32
Вообще это слоистая структура, там вроде Аксенов был, мог и сам объявить.