Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов пришел в себя
Об этом сайту «Медуза» рассказала его девушка Вероника Никульшина. Она добавила, что Верзилов узнаёт близких, но у него галлюцинации и бредовое состояние.
Петр Верзилов попал в больницу несколько дней назад. По словам Никульшиной, у него стало пропадать зрение, а потом речь и способность передвигаться. Близкие считают, что он отравился или был отравлен лекарственными препаратами.
Комментарии13
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cromwel 14 сентября 2018 | 22:38
Милиционер выходит из игры. Очухался. И сразу вспомнил про Канадский паспорт. Козел
deathmorozz 14 сентября 2018 | 22:39
А это опять о отравлениях.или эти русские опять. какая чушь.
minerr 14 сентября 2018 | 22:40
Да галлюцинации и бредовое состояние у него давно. Так что он в порядке, можно выписывать.
echomazy___etnopamoyka 14 сентября 2018 | 22:42
"Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов пришел в себя.."-------------И засунул курицу себе в задницу?
glotov 14 сентября 2018 | 22:48
Курицу из задницы достали - вот и очухался. Как говорится, зри в задницу.
spb_aborigen 14 сентября 2018 | 23:28
Ну кому интересно, что у тебя из задницы достали?
В твоей заднице, может, целая дивизия ночевала
spb_aborigen 14 сентября 2018 | 23:31
Хотя, судя по нику твоему, ты из тех, кто у своих хозяев
берет с про-glotov
abuvgrobu 14 сентября 2018 | 22:49
..узнаёт близких, но у него галлюцинации и бредовое состояние.
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Типичные признаки приёма наркотиков. Не пора ли его на лечение определить, как опасную субстанцию, учитывая его прежние "подвиги".. ?
tatiana_kot 14 сентября 2018 | 22:53
Здоровья ему и скорейшего/полнейшего выздоровления..
tprfrund001 14 сентября 2018 | 22:57
Не захотел стать Скрипалём №2!
zeplin 14 сентября 2018 | 23:36
Еврейский мальчик Моше Пир шесть раз выжил в газовой камере.
komandarm___1968 14 сентября 2018 | 23:41
Галлюцинации и бредовое состояние? Значит, точно, пришёл в себя ))
tverboul 14 сентября 2018 | 23:49
Сколько же вас, вшей поганых, недолюдей, сюда набежало - порадоваться плохому состоянию отравленного человека! Неужели вам за это действительно деньги платят? И вы эти деньги берете? Или вы бесплатно, от души?