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22:30, 14 сентября 2018

Данные в базе ФМС об Александре Петрове подозреваемом в отравлении Скрипалей содержат пометку «совершенно секретно»

Это выяснили в ходе расследования журналистская группа Bellingcat и издание «Инсайдер». Они утверждают, что есть и другие свидетельства того, что Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Помимо прочего в расследовании говорится, что в досье ФМС нет данных о предыдущих паспортах и прежней жизни Петрова, который получил документ в 2009 году. Что же касается российских паспортов Боширова и Петрова, они были выданы в отделении, где получают документы привилегированные лица, либо представители силовых органов, — отмечают авторы расследования, первая часть которого вышла сегодня.

Комментарии

26

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minerr 14 сентября 2018 | 22:33

Британская мадам утверждает, что фамилии вымышленные и она знает их настоящие фамилии. Белингкат и инсайдер расследуют их как вроде фамилии настоящие. Кто врет? Или оба?

polsan 14 сентября 2018 | 22:39

minerr: ты тролль как всегда врёшь! ))

minerr 14 сентября 2018 | 22:46

polsan: Ну ты то поди правду скажешь - так фамилии настоящие?

ensebeo 14 сентября 2018 | 22:40

minerr: ты врешь. Профессионально, по 11.80 за вранье.

serhio_25__ 14 сентября 2018 | 22:50

ensebeo: ""Это выяснили в ходе расследования журналистская группа Bellingcat и издание «Инсайдер»"" - а в ходе расследования британской полиции это не выявилось? Эти "доказательства" полное фуфло и бриты это понимают. Ни один суд в мире их не примет. Поэтому бриты вместо настоящего официального расследования подсовывают миру расследования BellingcatОВ. Эти могут нести любую чушню. Они не официальные правоохранительные органы, поэтому с них взятки гладки.
А то что Bellingcat, это проект британских спецслужб, так это все знают. Т.ч. все их "расследования" такие же лживые, как и все британские спецслужбы.

polikarpich 14 сентября 2018 | 22:58

serhio_25__: Ну, эт понятно! А все самые честные расследования, естественно, только в России. И суды тоже. Например, Басманный, чистый и честный, как слеза Путина. И родной, как берёзки с матрёшками.
:-)

serhio_25__ 14 сентября 2018 | 23:10

polikarpich: Причем тут Россия? Мы говорим о британских расследования, которые обосрались по всем громким делам и поэтому придумали делать обвинения через фейковые расследования "частных" организаций, типа Bellingcat. Где официальное британское расследование? Где официальные британские доказательства? Почему Бриташка все время подсовывает Bellingcat?

georgsemen 14 сентября 2018 | 23:43

serhio_25__:
Всёпрально, **Они не официальные правоохранительные органы, поэтому ** им то и верить можно!

kasperyan 14 сентября 2018 | 22:41

minerr: Белингкат говорят, что Петров существует с 2009 года. Это и говорит о том, что фамилии вымышленные. Вы нашли противоречие там, где его нет.

nitsahon 14 сентября 2018 | 22:46

minerr: их настоящие имена и фамилии проходят подгрифом "сов.секретно"...а если серьезно...если англ. миграционная служба(получив от этих деятелей полный комплект документов) выдала-таки им визы,то пусть часть претензий себе предъявит... если бы у них были подозрения в том, что претендующие на визы - сотрудники спецслужб(+ подают о себе недостоверную информацию) -> могли бы просто не пускать их в страну..

кстати, все почему-то забывают упомянуть главное:когда( и в какой мере)понесут ответственность за провал операции со скрипалями отд.руководители ГРУ(или ФСБ?)

georgsemen 14 сентября 2018 | 23:47

nitsahon: Всёпральна!
А всех руководителей уже лишили на ужин сладкого. Но потом простили, так они пообещали, что этониони, и больше так нибудут...

polikarpich 14 сентября 2018 | 22:49

minerr: Одно другое никак не исключает, судя по сообщению. Главное, что спалились эти два хреновых "Меркадера".
Спалились вместе со всеми "ватниками", "портянками" и их ненаглядным "вошдём". А теперь вот это шоу всем показали на РТ. Сплошная стыдобень и похабень. А я ведь когда-то срочную в ГРУ ГШ служил даже. :-)
И что-то я не вижу и не слышу весёлых частушек про кота и гречневую кашу, как раньше, под звон балалайки и переливы гармошки. И все ватообразные персонажи куда-то подевались, а ведь их так много было!

maljuta_skuratoff 14 сентября 2018 | 23:13

polikarpich: не надо кормить тролей. К тому же, в массе своей они инвалиды и белобилетники. Кста, не Сенеж?

georgsemen 14 сентября 2018 | 23:41

minerr:
Всёпральна! настоящая фамилия это от мамы и папы.
А от куратора, это фамилия как часть легенды, которая создаётся для легализации сотрудника.
Вот Штирлиц был Исаевым, Владимировым и Бользеном. И я уже не помню какая у него была в школе у маленького...

deathmorozz 14 сентября 2018 | 22:42

очередная чушь.скукотище.

polsan 14 сентября 2018 | 22:45

deathmorozz: так не приходи на сайт и не пиши тут чушь! ))

snagging 14 сентября 2018 | 22:45

С.С. это Семен Семёнович из Брильянтовой руки.

davi__koloradov 14 сентября 2018 | 22:50

«Пометку «совершенно секретно» в любом военторге можно купить.»

georgsemen 14 сентября 2018 | 23:50

davi__koloradov:
Всёпрально! В России такая пометка есть у любого тракториста и шахтера, а также номер мобилки Симонян!

komandarm___1968 14 сентября 2018 | 22:58

Сама пометка "совершенно секретно" является совершенно секретной. Но "инвестигейторы" умеют читать сквозь стены. )

prade 14 сентября 2018 | 23:28

komandarm___1968: ""инвестигейторы" умеют читать сквозь стены"
Инвестигейтеры подкупили паспортиста и получили копию документа. Документ опубликован на сайте русской службы ВВС.

parasuk_ 14 сентября 2018 | 22:59

Стесняюсь напомнить, но еще вчера хор хомячков гудндосил, что паспортов нет. А сегодня они почему-то есть :)

kvasoff 14 сентября 2018 | 23:00

Чушь и ахинею бриты несут. Нет таких пометок в базах ФМС "совершенно секретно".

polsan 14 сентября 2018 | 23:19

kvasoff: а ты откуда знаешь?! ))

clandestino 14 сентября 2018 | 23:00

Секретные владельцы фитнессклуба

canes 14 сентября 2018 | 23:03

врут все, кроме захаровой. и MH17 доблестные ракетчики РФ не сбивали.

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