Данные в базе ФМС об Александре Петрове подозреваемом в отравлении Скрипалей содержат пометку «совершенно секретно»
Это выяснили в ходе расследования журналистская группа Bellingcat и издание «Инсайдер». Они утверждают, что есть и другие свидетельства того, что Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Помимо прочего в расследовании говорится, что в досье ФМС нет данных о предыдущих паспортах и прежней жизни Петрова, который получил документ в 2009 году. Что же касается российских паспортов Боширова и Петрова, они были выданы в отделении, где получают документы привилегированные лица, либо представители силовых органов, — отмечают авторы расследования, первая часть которого вышла сегодня.
Комментарии26
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minerr 14 сентября 2018 | 22:33
Британская мадам утверждает, что фамилии вымышленные и она знает их настоящие фамилии. Белингкат и инсайдер расследуют их как вроде фамилии настоящие. Кто врет? Или оба?
polsan 14 сентября 2018 | 22:39
minerr: ты тролль как всегда врёшь! ))
minerr 14 сентября 2018 | 22:46
polsan: Ну ты то поди правду скажешь - так фамилии настоящие?
ensebeo 14 сентября 2018 | 22:40
minerr: ты врешь. Профессионально, по 11.80 за вранье.
serhio_25__ 14 сентября 2018 | 22:50
ensebeo: ""Это выяснили в ходе расследования журналистская группа Bellingcat и издание «Инсайдер»"" - а в ходе расследования британской полиции это не выявилось? Эти "доказательства" полное фуфло и бриты это понимают. Ни один суд в мире их не примет. Поэтому бриты вместо настоящего официального расследования подсовывают миру расследования BellingcatОВ. Эти могут нести любую чушню. Они не официальные правоохранительные органы, поэтому с них взятки гладки.
А то что Bellingcat, это проект британских спецслужб, так это все знают. Т.ч. все их "расследования" такие же лживые, как и все британские спецслужбы.
polikarpich 14 сентября 2018 | 22:58
serhio_25__: Ну, эт понятно! А все самые честные расследования, естественно, только в России. И суды тоже. Например, Басманный, чистый и честный, как слеза Путина. И родной, как берёзки с матрёшками.
:-)
serhio_25__ 14 сентября 2018 | 23:10
polikarpich: Причем тут Россия? Мы говорим о британских расследования, которые обосрались по всем громким делам и поэтому придумали делать обвинения через фейковые расследования "частных" организаций, типа Bellingcat. Где официальное британское расследование? Где официальные британские доказательства? Почему Бриташка все время подсовывает Bellingcat?
georgsemen 14 сентября 2018 | 23:43
serhio_25__:
Всёпрально, **Они не официальные правоохранительные органы, поэтому ** им то и верить можно!
kasperyan 14 сентября 2018 | 22:41
minerr: Белингкат говорят, что Петров существует с 2009 года. Это и говорит о том, что фамилии вымышленные. Вы нашли противоречие там, где его нет.
nitsahon 14 сентября 2018 | 22:46
minerr: их настоящие имена и фамилии проходят подгрифом "сов.секретно"...а если серьезно...если англ. миграционная служба(получив от этих деятелей полный комплект документов) выдала-таки им визы,то пусть часть претензий себе предъявит... если бы у них были подозрения в том, что претендующие на визы - сотрудники спецслужб(+ подают о себе недостоверную информацию) -> могли бы просто не пускать их в страну..
кстати, все почему-то забывают упомянуть главное:когда( и в какой мере)понесут ответственность за провал операции со скрипалями отд.руководители ГРУ(или ФСБ?)
georgsemen 14 сентября 2018 | 23:47
nitsahon: Всёпральна!
А всех руководителей уже лишили на ужин сладкого. Но потом простили, так они пообещали, что этониони, и больше так нибудут...
polikarpich 14 сентября 2018 | 22:49
minerr: Одно другое никак не исключает, судя по сообщению. Главное, что спалились эти два хреновых "Меркадера".
Спалились вместе со всеми "ватниками", "портянками" и их ненаглядным "вошдём". А теперь вот это шоу всем показали на РТ. Сплошная стыдобень и похабень. А я ведь когда-то срочную в ГРУ ГШ служил даже. :-)
И что-то я не вижу и не слышу весёлых частушек про кота и гречневую кашу, как раньше, под звон балалайки и переливы гармошки. И все ватообразные персонажи куда-то подевались, а ведь их так много было!
maljuta_skuratoff 14 сентября 2018 | 23:13
polikarpich: не надо кормить тролей. К тому же, в массе своей они инвалиды и белобилетники. Кста, не Сенеж?
georgsemen 14 сентября 2018 | 23:41
minerr:
Всёпральна! настоящая фамилия это от мамы и папы.
А от куратора, это фамилия как часть легенды, которая создаётся для легализации сотрудника.
Вот Штирлиц был Исаевым, Владимировым и Бользеном. И я уже не помню какая у него была в школе у маленького...
deathmorozz 14 сентября 2018 | 22:42
очередная чушь.скукотище.
polsan 14 сентября 2018 | 22:45
deathmorozz: так не приходи на сайт и не пиши тут чушь! ))
snagging 14 сентября 2018 | 22:45
С.С. это Семен Семёнович из Брильянтовой руки.
davi__koloradov 14 сентября 2018 | 22:50
«Пометку «совершенно секретно» в любом военторге можно купить.»
georgsemen 14 сентября 2018 | 23:50
davi__koloradov:
Всёпрально! В России такая пометка есть у любого тракториста и шахтера, а также номер мобилки Симонян!
komandarm___1968 14 сентября 2018 | 22:58
Сама пометка "совершенно секретно" является совершенно секретной. Но "инвестигейторы" умеют читать сквозь стены. )
prade 14 сентября 2018 | 23:28
komandarm___1968: ""инвестигейторы" умеют читать сквозь стены"
Инвестигейтеры подкупили паспортиста и получили копию документа. Документ опубликован на сайте русской службы ВВС.
parasuk_ 14 сентября 2018 | 22:59
Стесняюсь напомнить, но еще вчера хор хомячков гудндосил, что паспортов нет. А сегодня они почему-то есть :)
kvasoff 14 сентября 2018 | 23:00
Чушь и ахинею бриты несут. Нет таких пометок в базах ФМС "совершенно секретно".
polsan 14 сентября 2018 | 23:19
kvasoff: а ты откуда знаешь?! ))
clandestino 14 сентября 2018 | 23:00
Секретные владельцы фитнессклуба
canes 14 сентября 2018 | 23:03
врут все, кроме захаровой. и MH17 доблестные ракетчики РФ не сбивали.