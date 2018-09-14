Данные в базе ФМС об Александре Петрове подозреваемом в отравлении Скрипалей содержат пометку «совершенно секретно»

Это выяснили в ходе расследования журналистская группа Bellingcat и издание «Инсайдер». Они утверждают, что есть и другие свидетельства того, что Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Помимо прочего в расследовании говорится, что в досье ФМС нет данных о предыдущих паспортах и прежней жизни Петрова, который получил документ в 2009 году. Что же касается российских паспортов Боширова и Петрова, они были выданы в отделении, где получают документы привилегированные лица, либо представители силовых органов, — отмечают авторы расследования, первая часть которого вышла сегодня.