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22:05, 14 сентября 2018

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому антидопингового агентства восстановить в правах РУСАДА

Теперь судьба российской организации будет решаться на заседании, которое пройдет в следующий четверг на Сейшельских Островах.

Российская сторона выполнила одно из условий так называемой «дорожной карты» — в Министерстве спорта признали существование проблем с употреблением допинга спортсменами. Невыполненный пункт в WADA заменили другим обязательством – предоставить Всемирному антидопинговому агентству доступ к данным и анализам московской лаборатории через независимого эксперта. Этого достаточно для восстановления членства РУСАДА в международной организации, но окончательное решение — за исполкомом WADA. Напомню, что российское агентство добивалось этого с 2015 года, когда после появления доклада Макларена о государственной поддержке употребления допинга российскими спортсменами разгорелся скандал и агентство было лишено аккредитации. Между тем, восстановление РУСАДА является одним из условий, выполнение которых позволит российским легкоатлетам принять участие в следующих Олимпийских играх.

Российская сторона приветствует рекомендацию Комитета по соответствию WADA и рассчитывает, что исполком организации в следующий четверг восстановит РУСАДА в правах

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