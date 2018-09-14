В храмах РПЦ во время богослужений больше не будут молиться за Вселенского патриарха Варфоломея
Такое решение принял сегодня Священный синод, рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Внеочередное заседание Синода было созвано из-за возможного предоставления Константинопольским патриархатом автокефалии Украинской православной церкви. На фоне обсуждения этого вопроса Вселенский патриарх назначил своих представителей на Украине.
Комментарии7
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askol2016 14 сентября 2018 | 22:07
Никому от этого ни жарко, ни холодно
elzbeta 14 сентября 2018 | 22:11
askol2016: В том числе вселенскому патриарху
spbdweller 14 сентября 2018 | 22:18
elzbeta: вселенной - самое главное
zztop1960 14 сентября 2018 | 22:17
Придать московских еретиков и раскольников анафеме , отлучить от православной веры , пусть молятся Путину
alger 14 сентября 2018 | 22:17
да, не вовремья прокололись Петров с Бошировым, а то минареты в Стамбуле
посмотрели бы или пещеры Афона, а теперь только сосны в Сибири или все же
башни Кремля
holic 14 сентября 2018 | 22:18
В храмах РПЦ во время богослужений больше не будут молиться. Точка.
stebinmaku 14 сентября 2018 | 22:20
Зато теперь на него будут молиться на сайте Эха.. ))