В храмах РПЦ во время богослужений больше не будут молиться за Вселенского патриарха Варфоломея

Такое решение принял сегодня Священный синод, рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Внеочередное заседание Синода было созвано из-за возможного предоставления Константинопольским патриархатом автокефалии Украинской православной церкви. На фоне обсуждения этого вопроса Вселенский патриарх назначил своих представителей на Украине.