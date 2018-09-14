Подозреваемые в отравлении Скрипалей, являются сотрудниками российских спецслужб, — утверждают Bellingcat и «Инсайдер»
Подозреваемые в отравлении Скрипалей, являются сотрудниками российских спецслужб, — утверждают журналистская группа Bellingcat и издание «Инсайдер». Они провели совместное расследование, чтобы выяснить личности Александра Петрова и Руслана Боширова. О причастности этих людей к спецслужбам, в частности, свидетельствуют сведениях об их паспортах, рассказал «Эху Москвы» шеф-редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Сегодня Bellingcat и «Инсайдер» выпустили первую часть расследования.
Тем временем «Новая газета» обращает внимание на то, что в данных ФМС об Александре Петрове есть пометка «сведений не давать» и в ней указан телефон, который относится к АТС в Хорошёвском районе Москвы. Там же находится и штаб-квартира ГРУ Минобороны России. Телефоны некоторых других подведомственных министерству структур отличаются от этого номера на одну цифру.
Комментарии5
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fekoff 14 сентября 2018 | 22:07
а Захарова против!
danko_durka 14 сентября 2018 | 22:11
fekoff: а ты за.
kryimzdick 14 сентября 2018 | 22:13
Баба Маня - такая баба Маня...
meteor1908 14 сентября 2018 | 22:09
Спалили всю агентуру? Вот вам и закон о защите персональных данных.
sabotage_nik 14 сентября 2018 | 22:19
Оба в гамне увязли и вранье!Их легче было на встречу с предками отправить чем на телевизор к Симонян !