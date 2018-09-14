Подозреваемые в отравлении Скрипалей, являются сотрудниками российских спецслужб, — утверждают журналистская группа Bellingcat и издание «Инсайдер». Они провели совместное расследование, чтобы выяснить личности Александра Петрова и Руслана Боширова. О причастности этих людей к спецслужбам, в частности, свидетельствуют сведениях об их паспортах, рассказал «Эху Москвы» шеф-редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Сегодня Bellingcat и «Инсайдер» выпустили первую часть расследования.

Тем временем «Новая газета» обращает внимание на то, что в данных ФМС об Александре Петрове есть пометка «сведений не давать» и в ней указан телефон, который относится к АТС в Хорошёвском районе Москвы. Там же находится и штаб-квартира ГРУ Минобороны России. Телефоны некоторых других подведомственных министерству структур отличаются от этого номера на одну цифру.