Художница-акционистка Катрин Ненашева недалеко от здания ФСБ в Москве выступила против пыток
Она забралась в клетку для животных. К конструкции был прикреплен листок, в котором говорилось, что в России ежедневно происходят пытки в тюрьмах, полицейских участках, психоневрологических интернатах и психиатрических больницах.
Позже организаторы пояснили, что это была акция в поддержку выставки под названием «Груз 300», которая откроется завтра в Государственной галерее на Солянке. Ее организаторы собрали истории людей, пострадавших от пыток.
Комментарии1
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unprejudiced 14 сентября 2018 | 21:45
посмотрел фото этой дамочки и проблевался. а уж когда представил что она еще и обнажилась.. бррр, на неё за это смело можно подавать в ЕСПЧ по статье пытки