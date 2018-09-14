Художница-акционистка Катрин Ненашева недалеко от здания ФСБ в Москве выступила против пыток

Она забралась в клетку для животных. К конструкции был прикреплен листок, в котором говорилось, что в России ежедневно происходят пытки в тюрьмах, полицейских участках, психоневрологических интернатах и психиатрических больницах.

Позже организаторы пояснили, что это была акция в поддержку выставки под названием «Груз 300», которая откроется завтра в Государственной галерее на Солянке. Ее организаторы собрали истории людей, пострадавших от пыток.