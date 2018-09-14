Z Архив новостей новости
5 25 6 5391
21:32, 14 сентября 2018

Китайские банки фактически присоединились к санкциям, введенным США и Евросоюзом в отношении России

Несмотря на то, что Пекин официально не вводил каких-либо финансовых ограничений, коммерческие кредитные организации КНР задерживают перечисление на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи. Об этом заявил глава представительства Банка России в Китае Владимир Данилов, — сообщает сайт Finanz.ru. по словам Данилова, проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vilingrad 14 сентября 2018 | 21:35

Вот узкоглазые! Воа уж так щурился... не сработало:)

ludvig14 14 сентября 2018 | 21:38

как говорится -- у картишек нет братишек! это до преферанса можнов десна целоваться, а в игре все равны, ну не играет 3-й валет никогда!

ludvig14 14 сентября 2018 | 21:41

ludvig14: извините, конечно! 4-й валет! оговорочка

mumaras 14 сентября 2018 | 21:52

ludvig14: 4 валет вроде иногда играет.

ludvig14 14 сентября 2018 | 22:06

mumaras: только в раскладе 4 на 4 и козырь 4 на 4 в тех же руках. расклад -- один на миллион!

ludvig14 14 сентября 2018 | 22:08

mumaras: mumaras: на четвертого валета закладываются подставщики, а вистуют идиоты :)

zemljanka 14 сентября 2018 | 21:43

Нет идиотов.

felik23 14 сентября 2018 | 21:44

И ещё, ведь, не вечер...

neon999 14 сентября 2018 | 21:48

Раз продались китайцам - терпите. Погавкаете как на Америку - эти не спустят.

riots 14 сентября 2018 | 21:49

И ты, Брут ?

pavelmistery 14 сентября 2018 | 21:50

Ничего личного, это просто бизнес (с)

ihtiostega 14 сентября 2018 | 22:06

pavelmistery: Молчит Ваш близнец,жополиз патрик.

pavelmistery 14 сентября 2018 | 22:11

ihtiostega: Правильно, жополиз. А почему мой? )

goshan31 14 сентября 2018 | 21:56

Совместные расчеты в нац.валютах говорите?!

justitia 14 сентября 2018 | 22:12

goshan31: Совместные расчеты в нац.валютах говорите?!


.......................


Это какие же идиоты те, кто об этом говорил и те, кто этому верит! :)))

mas_mas 14 сентября 2018 | 21:58

Когда доллар с 35 подорожал до 70, т.е. в два раза, китайские братья первыми среди торговых партнёров так же в два раза подняли цены на свои товары. И держат эти цены с тех пор не изменно. В отличие, скажем, от европейских компаний или латиноамериканских, или той же Турции, например. Китай - это сурово, очень сурово...
Не, я до сих пор балдею - Путин не смог договориться с болгарами, но почему-то решил, что сможет с китайцами)))

justitia 14 сентября 2018 | 22:15

mas_mas: Он злобный мелочный тупой заморыш, мнящий себя царем Великой Державы. И мне даже немного жаль его, потому что финиш, к которому он себя и его тупых и жадных подельников-братков приведет , будет таким катастрофическим, что он позавидует Саддаму и Каддафи .

wojskowy Марек Качоровски 14 сентября 2018 | 21:59

Долго доходит до Кремля, что Китай России не был и не будет другом, ну если только заклятым другом, но не больше. Как он кинул Россию с газопроводом "Сила Сибири" пообещал вроде кредит в 25 млрд. долларов и ведь не отказался, только предложил кредит майками и рубашками, т.е так называемый связанный кредит, не деньгами, а товарами. А по цене на газ? Это вообще смех, при подписании Договора о строительстве "Силы Сибири"засекретили сведения по какой цене Китай будет газ покупать, а проще говоря цену так и не обговорили, сейчас Китай чётко заявил по какой цене будет газ брать, а это значит, что прибыль от этого проекта РФ получит через 50 лет. Не хотите продавать газ по этой цене, ну и не надо, мы уже с Аляски его возим - вот она такая дружба. Заключили контракты на 400 истребителей из России, получили 200 контракт разорвали и стали выпускать свой, 100% копия российского. Морочили голову России о совместном проекте по выпуску широкофюзеляжного самолёта, а сами по тихому создали самолёт класса российского МС 21 и уже не только сами на нём летают, а и продают по всему миру. А как улыбаются, как руки пожимают, цирк да и только.

curious69_ 14 сентября 2018 | 22:05

Только ,что сегодня на собачьей свадьбе у А.Шейнина ( время покажет) путриоты орали о дружбе с Китаем против америкосов.

justitia 14 сентября 2018 | 22:17

curious69_: curious69_: точно - собачья свадьба, очень меткое определение этих бесноватых сборищ :))

danmestari 14 сентября 2018 | 22:05

Как вольдемар ни вылизывал китайцев, ничего у него не вышло.

alex_melnikov Алексей Мельников 14 сентября 2018 | 22:08

И здесь у Путина провал.

antimalin 14 сентября 2018 | 22:18

alex_melnikov: И здесь у Путина провал.
///////

Всяк видит соринку в чужом глазу, а собственного бревна в глазу и не замечает.
Где Явлинский ваш - 1%?
И где т.н. партия "Яблоко" с её "не провалами" ?
Гниды вы посплинтусные, Мельниковы.
Выводов никаких не делаете из своих ошибок.

bobiksdoh 14 сентября 2018 | 22:18

Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда...

gaut 14 сентября 2018 | 22:19

"Мы таких как ты, у себя расстреливаем" - намазывая блин икрой и лаского глядя на Вовочку, думал про себя дядюшка Си...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 156 6 16974 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 235 6 25407 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Новости

Русская православная церковь Московского патриархата ограничивает свое общение с патриархом Варфоломеем. Об этом сообщил после синода председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион…

5 60 6 6725
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 193 6 21610 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 108 6 13163 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 164 6 20031 13.09
Kармия, путин, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 64 6 8139 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Новости

Украина выиграла апелляцию в суде Лондона по решению относительно долга на 3 миллиарда долларов перед РФ Cуд принял решение о новом слушании…

5 52 6 6741
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1519 6 196678 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Новости

Лондон назвал лживым интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей Британское правительство не принимает заявление Баширова и Петрова о том, что они являются обычными туристами…

5 63 6 24568
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 81 6 11249 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 253 6 36351 08.09
Kправославие, рпц, события
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 92 6 13502 10.09
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Мальвину из «Приключений Буратино» ещё не вырезают? Эта девочка — Зина. Ее Мама Надежда, как назло, не разделяет мнения учителей школы, что с такими розовыми волосами в школу ходить нельзя. Исключать за это девушку из школы, и не стесняться это подтвердить письменно…

5 500 6 77725 08.09
Kдети, школа, образование, общество, мнения
Голосование
Как должен Навальный ответить Золотову?
5 51 6 8050 11.09
Блоги

+ Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Оказалось, что президент не той стороной бюллетень положил, открытой….

5 71 6 11284 09.09
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Глава ВТБ Андрей Костин предлагает отказаться от американской валюты Он сказал, что разработал план из трёх пунктов…

5 84 6 45462
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть профессионализм этой операции был таков (я уже помолчу про гостиницу за 48 фунтов), что они попросту не знали, что Юлия Скрипаль приехала к своему отцу…

5 219 6 180820 08.09
#слушать 48:38 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 81 6 24393 12.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 292 6 421079 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1519 6 196678 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7254987
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3658236

Сегодня в эфире