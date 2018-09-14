Китайские банки фактически присоединились к санкциям, введенным США и Евросоюзом в отношении России
Несмотря на то, что Пекин официально не вводил каких-либо финансовых ограничений, коммерческие кредитные организации КНР задерживают перечисление на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи. Об этом заявил глава представительства Банка России в Китае Владимир Данилов, — сообщает сайт Finanz.ru. по словам Данилова, проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран.
Комментарии25
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vilingrad 14 сентября 2018 | 21:35
Вот узкоглазые! Воа уж так щурился... не сработало:)
ludvig14 14 сентября 2018 | 21:38
как говорится -- у картишек нет братишек! это до преферанса можнов десна целоваться, а в игре все равны, ну не играет 3-й валет никогда!
ludvig14 14 сентября 2018 | 21:41
ludvig14: извините, конечно! 4-й валет! оговорочка
mumaras 14 сентября 2018 | 21:52
ludvig14: 4 валет вроде иногда играет.
ludvig14 14 сентября 2018 | 22:06
mumaras: только в раскладе 4 на 4 и козырь 4 на 4 в тех же руках. расклад -- один на миллион!
ludvig14 14 сентября 2018 | 22:08
mumaras: mumaras: на четвертого валета закладываются подставщики, а вистуют идиоты :)
zemljanka 14 сентября 2018 | 21:43
Нет идиотов.
felik23 14 сентября 2018 | 21:44
И ещё, ведь, не вечер...
neon999 14 сентября 2018 | 21:48
Раз продались китайцам - терпите. Погавкаете как на Америку - эти не спустят.
riots 14 сентября 2018 | 21:49
И ты, Брут ?
pavelmistery 14 сентября 2018 | 21:50
Ничего личного, это просто бизнес (с)
ihtiostega 14 сентября 2018 | 22:06
pavelmistery: Молчит Ваш близнец,жополиз патрик.
pavelmistery 14 сентября 2018 | 22:11
ihtiostega: Правильно, жополиз. А почему мой? )
goshan31 14 сентября 2018 | 21:56
Совместные расчеты в нац.валютах говорите?!
justitia 14 сентября 2018 | 22:12
goshan31: Совместные расчеты в нац.валютах говорите?!
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Это какие же идиоты те, кто об этом говорил и те, кто этому верит! :)))
mas_mas 14 сентября 2018 | 21:58
Когда доллар с 35 подорожал до 70, т.е. в два раза, китайские братья первыми среди торговых партнёров так же в два раза подняли цены на свои товары. И держат эти цены с тех пор не изменно. В отличие, скажем, от европейских компаний или латиноамериканских, или той же Турции, например. Китай - это сурово, очень сурово...
Не, я до сих пор балдею - Путин не смог договориться с болгарами, но почему-то решил, что сможет с китайцами)))
justitia 14 сентября 2018 | 22:15
mas_mas: Он злобный мелочный тупой заморыш, мнящий себя царем Великой Державы. И мне даже немного жаль его, потому что финиш, к которому он себя и его тупых и жадных подельников-братков приведет , будет таким катастрофическим, что он позавидует Саддаму и Каддафи .
wojskowy Марек Качоровски 14 сентября 2018 | 21:59
Долго доходит до Кремля, что Китай России не был и не будет другом, ну если только заклятым другом, но не больше. Как он кинул Россию с газопроводом "Сила Сибири" пообещал вроде кредит в 25 млрд. долларов и ведь не отказался, только предложил кредит майками и рубашками, т.е так называемый связанный кредит, не деньгами, а товарами. А по цене на газ? Это вообще смех, при подписании Договора о строительстве "Силы Сибири"засекретили сведения по какой цене Китай будет газ покупать, а проще говоря цену так и не обговорили, сейчас Китай чётко заявил по какой цене будет газ брать, а это значит, что прибыль от этого проекта РФ получит через 50 лет. Не хотите продавать газ по этой цене, ну и не надо, мы уже с Аляски его возим - вот она такая дружба. Заключили контракты на 400 истребителей из России, получили 200 контракт разорвали и стали выпускать свой, 100% копия российского. Морочили голову России о совместном проекте по выпуску широкофюзеляжного самолёта, а сами по тихому создали самолёт класса российского МС 21 и уже не только сами на нём летают, а и продают по всему миру. А как улыбаются, как руки пожимают, цирк да и только.
curious69_ 14 сентября 2018 | 22:05
Только ,что сегодня на собачьей свадьбе у А.Шейнина ( время покажет) путриоты орали о дружбе с Китаем против америкосов.
justitia 14 сентября 2018 | 22:17
curious69_: curious69_: точно - собачья свадьба, очень меткое определение этих бесноватых сборищ :))
danmestari 14 сентября 2018 | 22:05
Как вольдемар ни вылизывал китайцев, ничего у него не вышло.
alex_melnikov Алексей Мельников 14 сентября 2018 | 22:08
И здесь у Путина провал.
antimalin 14 сентября 2018 | 22:18
alex_melnikov: И здесь у Путина провал.
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Всяк видит соринку в чужом глазу, а собственного бревна в глазу и не замечает.
Где Явлинский ваш - 1%?
И где т.н. партия "Яблоко" с её "не провалами" ?
Гниды вы посплинтусные, Мельниковы.
Выводов никаких не делаете из своих ошибок.
bobiksdoh 14 сентября 2018 | 22:18
Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда...
gaut 14 сентября 2018 | 22:19
"Мы таких как ты, у себя расстреливаем" - намазывая блин икрой и лаского глядя на Вовочку, думал про себя дядюшка Си...