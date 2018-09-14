Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту грозит до 10 лет тюрьмы

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на федерального судью.

Сегодня Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения – преступном сговоре и препятствовании правосудию, и заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим вмешательство России в американские выборы. Ранее суд признал Манафорта виновным в налоговых и финансовых махинациях.