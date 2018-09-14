Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту грозит до 10 лет тюрьмы
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на федерального судью.
Сегодня Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения – преступном сговоре и препятствовании правосудию, и заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим вмешательство России в американские выборы. Ранее суд признал Манафорта виновным в налоговых и финансовых махинациях.
Комментарии2
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felik23 14 сентября 2018 | 21:41
Если Трамп идиот не полный, ему тоже надо заключать сделку с Мюллером....Чем раньше, тем меньше будет сидеть...
Но, он полный....: https://youtu.be/Gvf0Wv3vCBs
fig_vvam 14 сентября 2018 | 22:02
felik23: Просто Трамп надеется, что его амнистирует его сменщик, как амнистировал Никсона Джеральд Форд.