Руководство химзавода в Армянске попросило ФСБ и Следственный комитет возбудить дело против властей Украины
Об этом сообщает «Новая газета». В документе от руководство предприятия «Титановые инвестиции» говорится, что килотонакопитель завода расположен на границе республики Крым и Херсонской области Украины, и что одна из его частей неподконтрольна мониторингу.
Сегодня в Армянске ввели режим ЧС. Это связано с выбросами в атмосферу вредных веществ после которых предприятие «Титановые инвестиции» приостановило работу. Власти Крыма рассматривают несколько версий, среди них, в том числе, действия со стороны Украины.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
antiboh 14 сентября 2018 | 21:35
Да что же это за редакторы!?
kottigr1 14 сентября 2018 | 21:37
antiboh: Пусть Путин несет полную ответственность за оккупированные территории, эвакуирует население Армянска, вывозит оттуда химическое дерьмо, проводит рекультивацию земли, обустраивает зону отчуждения.. Четырех лет для этого не хватило ? .. Украсть любой дурак может, а вот что бы содержать краденное нужны уже хоть какие-то извилины..
pyco_mypucmo 14 сентября 2018 | 21:38
kottigr1: самое нужное там сейчас - это северный ветер. Чтоб эту хрень в рускомир несло.
danko_durka 14 сентября 2018 | 21:41
pyco_mypucmo: в кокландию тебе в форточку.
chahtarmukola 14 сентября 2018 | 22:08
danko_durkaСГИНЬ, МРАЗЬ!
mayk18_10 14 сентября 2018 | 21:43
kottigr1: Коллаборционисты с оккупированой территории, просит страну оккупанта возбудить уголовное дело против страны-чью территорию оккупировали...
Всесте с завлениями и интервью Золотова,Боширова с Петровым и с ФСБ и их утверждениями что дыры в МКС сверлят американцы-подтверждает то-что Россия путена нуждается в услугах психиатра, и является страной-шизофреником , типа, как Кремлевская палата номер шесть..
ihor_syvoryj 14 сентября 2018 | 21:47
mayk18_10: Иногда, читая новости из Рашки, ловишь себя на мысли, что это новости из сумасшедшего дома.
lenin3 14 сентября 2018 | 21:54
kottigr1: он же(Вошьдь)сказал,что ответственен только за пенсионную реформу(типа,обещал не поднимать,но обманул),а вот за Крым он не ответственен,ибо не обещал его захватывать...
kryimzdick 14 сентября 2018 | 21:36
Ну попробуйте, возбудите
zx48k 14 сентября 2018 | 21:38
Это как нагадить под дверь соседу и подать на него же в суд, это ж его дверь.
jetsam 14 сентября 2018 | 21:41
@и что одна из его частей неподконтрольна мониторингу. @
с каких пор? со второго срока, третьего срока, четвертого срока?
а до этого, что, извиняюсь, не чесалось?
может сначала возбудить против шерсти не в тех местах?
gригорьич 14 сентября 2018 | 21:41
Эпические дебилы
cromwel 14 сентября 2018 | 21:44
Сами обосрались. Но хохлы виноваты. Видно нас держат за дебилов.
alex_melnikov Алексей Мельников 14 сентября 2018 | 21:48
Захапали Крым и Украины. Провалились. В теперь Украина у них виновата. Не надо было брать!
unprejudiced 14 сентября 2018 | 21:49
Я так понимаю перед нами очередной террористический акт со стороны кровавой киевской хунты.
Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о тысячелетней истории украинских военно-морских сил.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Турчинов во время спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр» заявил, что история украинских ВМС насчитывает более тысячи лет.
«Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж 1000 лет! Т. е. ведет свое начало от времен, когда Украины не было и в помине», — написал Пушков на своей странице в Twitter.
«Скоро он сообщит, что история украинских ВВС — тоже 1000-летняя. И ведет начало от древнеукраинских ковров-самолетов», — с иронией добавил сенатор.
fekoff 14 сентября 2018 | 22:12
unprejudiced: сенатор искренне полагает, что тысячу лет назад были русские?
chahtarmukola 14 сентября 2018 | 22:17
unprejudiced: ЧТО НАБЗДЕЛ И СИДИШЬ НЮХАЕШЬ! НАСЛАЖДАЕШЬСЯ!
riots 14 сентября 2018 | 21:51
Главное не перевозбудиться.
И чем руководствуется руководство завода ?
jetsam 14 сентября 2018 | 21:58
riots: личным счетом в швейцарском банке....
ihor_syvoryj 14 сентября 2018 | 22:00
Попросили импотентов возбудиться?
Будем посмотреть.
ludvig14 14 сентября 2018 | 22:03
это, как бы горох едим мы, а пердят соседи?
fekoff 14 сентября 2018 | 22:09
всё смешнее и смешнее. ни одно дно не останется не пробитым!