Руководство химзавода в Армянске попросило ФСБ и Следственный комитет возбудить дело против властей Украины

Об этом сообщает «Новая газета». В документе от руководство предприятия «Титановые инвестиции» говорится, что килотонакопитель завода расположен на границе республики Крым и Херсонской области Украины, и что одна из его частей неподконтрольна мониторингу.

Сегодня в Армянске ввели режим ЧС. Это связано с выбросами в атмосферу вредных веществ после которых предприятие «Титановые инвестиции» приостановило работу. Власти Крыма рассматривают несколько версий, среди них, в том числе, действия со стороны Украины.