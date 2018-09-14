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21:31, 14 сентября 2018

Руководство химзавода в Армянске попросило ФСБ и Следственный комитет возбудить дело против властей Украины

Об этом сообщает «Новая газета». В документе от руководство предприятия «Титановые инвестиции» говорится, что килотонакопитель завода расположен на границе республики Крым и Херсонской области Украины, и что одна из его частей неподконтрольна мониторингу.

Сегодня в Армянске ввели режим ЧС. Это связано с выбросами в атмосферу вредных веществ после которых предприятие «Титановые инвестиции» приостановило работу. Власти Крыма рассматривают несколько версий, среди них, в том числе, действия со стороны Украины.

Комментарии

22

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antiboh 14 сентября 2018 | 21:35

Да что же это за редакторы!?

kottigr1 14 сентября 2018 | 21:37

antiboh: Пусть Путин несет полную ответственность за оккупированные территории, эвакуирует население Армянска, вывозит оттуда химическое дерьмо, проводит рекультивацию земли, обустраивает зону отчуждения.. Четырех лет для этого не хватило ? .. Украсть любой дурак может, а вот что бы содержать краденное нужны уже хоть какие-то извилины..

pyco_mypucmo 14 сентября 2018 | 21:38

kottigr1: самое нужное там сейчас - это северный ветер. Чтоб эту хрень в рускомир несло.

danko_durka 14 сентября 2018 | 21:41

pyco_mypucmo: в кокландию тебе в форточку.

chahtarmukola 14 сентября 2018 | 22:08

danko_durkaСГИНЬ, МРАЗЬ!

mayk18_10 14 сентября 2018 | 21:43

kottigr1: Коллаборционисты с оккупированой территории, просит страну оккупанта возбудить уголовное дело против страны-чью территорию оккупировали...
Всесте с завлениями и интервью Золотова,Боширова с Петровым и с ФСБ и их утверждениями что дыры в МКС сверлят американцы-подтверждает то-что Россия путена нуждается в услугах психиатра, и является страной-шизофреником , типа, как Кремлевская палата номер шесть..

ihor_syvoryj 14 сентября 2018 | 21:47

mayk18_10: Иногда, читая новости из Рашки, ловишь себя на мысли, что это новости из сумасшедшего дома.

lenin3 14 сентября 2018 | 21:54

kottigr1: он же(Вошьдь)сказал,что ответственен только за пенсионную реформу(типа,обещал не поднимать,но обманул),а вот за Крым он не ответственен,ибо не обещал его захватывать...

kryimzdick 14 сентября 2018 | 21:36

Ну попробуйте, возбудите

zx48k 14 сентября 2018 | 21:38

Это как нагадить под дверь соседу и подать на него же в суд, это ж его дверь.

(комментарий скрыт)

jetsam 14 сентября 2018 | 21:41

@и что одна из его частей неподконтрольна мониторингу. @

с каких пор? со второго срока, третьего срока, четвертого срока?
а до этого, что, извиняюсь, не чесалось?
может сначала возбудить против шерсти не в тех местах?

gригорьич 14 сентября 2018 | 21:41

Эпические дебилы

cromwel 14 сентября 2018 | 21:44

Сами обосрались. Но хохлы виноваты. Видно нас держат за дебилов.

alex_melnikov Алексей Мельников 14 сентября 2018 | 21:48

Захапали Крым и Украины. Провалились. В теперь Украина у них виновата. Не надо было брать!

unprejudiced 14 сентября 2018 | 21:49

Я так понимаю перед нами очередной террористический акт со стороны кровавой киевской хунты.

Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о тысячелетней истории украинских военно-морских сил.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Турчинов во время спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр» заявил, что история украинских ВМС насчитывает более тысячи лет.

«Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж 1000 лет! Т. е. ведет свое начало от времен, когда Украины не было и в помине», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

«Скоро он сообщит, что история украинских ВВС — тоже 1000-летняя. И ведет начало от древнеукраинских ковров-самолетов», — с иронией добавил сенатор.

fekoff 14 сентября 2018 | 22:12

unprejudiced: сенатор искренне полагает, что тысячу лет назад были русские?

chahtarmukola 14 сентября 2018 | 22:17

unprejudiced: ЧТО НАБЗДЕЛ И СИДИШЬ НЮХАЕШЬ! НАСЛАЖДАЕШЬСЯ!

riots 14 сентября 2018 | 21:51

Главное не перевозбудиться.
И чем руководствуется руководство завода ?

jetsam 14 сентября 2018 | 21:58

riots: личным счетом в швейцарском банке....

ihor_syvoryj 14 сентября 2018 | 22:00

Попросили импотентов возбудиться?
Будем посмотреть.

ludvig14 14 сентября 2018 | 22:03

это, как бы горох едим мы, а пердят соседи?

fekoff 14 сентября 2018 | 22:09

всё смешнее и смешнее. ни одно дно не останется не пробитым!

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