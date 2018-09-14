Среди участников «Нового величия» был оперуполномоченный по особо важным делам ГУ уголовного розыска МВД

Среди участников движения «Новое величие» был оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД. Во время допроса Юрий Испанцев подтвердил, что внедрился в организацию вместе с коллегой Максимом Расторгуевым и присутствовал на одном из собраний движения. Об этом сообщает проект «ОВД-инфо», который приводит копию протокола допроса. Согласно этим данным, на встрече присутствовал еще один предполагаемый внедренный сотрудник Руслан Данилов. Он представлялся участникам «Нового величия» как Руслан Д.

Фигурантов так называемого дела «Нового величия» обвиняют в организации экстремистского сообщества. Одна из обвиняемых, Анна Павликова, ранее рассказал, что попала в организацию после уговоров человека, известного как Руслан Д. Она просила закрыть дело и привлечь к ответственности провокатора.