Среди участников «Нового величия» был оперуполномоченный по особо важным делам ГУ уголовного розыска МВД
Среди участников движения «Новое величие» был оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД. Во время допроса Юрий Испанцев подтвердил, что внедрился в организацию вместе с коллегой Максимом Расторгуевым и присутствовал на одном из собраний движения. Об этом сообщает проект «ОВД-инфо», который приводит копию протокола допроса. Согласно этим данным, на встрече присутствовал еще один предполагаемый внедренный сотрудник Руслан Данилов. Он представлялся участникам «Нового величия» как Руслан Д.
Фигурантов так называемого дела «Нового величия» обвиняют в организации экстремистского сообщества. Одна из обвиняемых, Анна Павликова, ранее рассказал, что попала в организацию после уговоров человека, известного как Руслан Д. Она просила закрыть дело и привлечь к ответственности провокатора.
Комментарии8
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tom_tom 14 сентября 2018 | 21:32
- Зачем вы захватили Москву, гражданин Бонапарт?
- Я не захватывал! Я просто хотел посмотреть собор Василия Блаженного!
Ну, и мои коллеги со мной поехали!
- А битва при Бородино?
- Какая битва? Был помню конфликт с местными, но утром все разъехались и мы поехали смотреть Москву.
zemljanka 14 сентября 2018 | 21:39
Важняку и подчиненным орден новых великих провокаторов ...
Р гнид.
alex_melnikov Алексей Мельников 14 сентября 2018 | 21:46
Расследовать и судить провокаторов.
nina51 14 сентября 2018 | 22:09
alex_melnikov: онижедети, ничего не понимают, они только на митингах Навального мозг включают ? Взяли бы эти детки да в полицию сами обратились,что их заманивают в преступную деятельность, но нет интересно побунтовать
unprejudiced 14 сентября 2018 | 21:58
Молодец, внедрился в экстремистское сообщество, и раскрыл его. теперь точно его участники будут долго сидеть. да, включая девочек что сейчас под домашним арестом. Причем они дольше всех сидеть будут, потому что тем кто в СИЗО срок наказания день за два пересчитают.
goga_s 14 сентября 2018 | 22:06
А теперь прочтите это на фоне "тупой ещё тупее в Солзбери"?
Веселее смотрится?
vladimirbelarus 14 сентября 2018 | 22:19
Каким нахе...р он был участником??? Он был организатором! И его подельник мусор - тоже организатор. Двое - уже группа - вот им и пожизненное, чтобы неповадно было заманивать молодых в мутняк.
viktorova 14 сентября 2018 | 22:20
С*ки они, а не служители закона, защищающие граждан своей страны.