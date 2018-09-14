Участники движения «Голос» обратились в полицию из-за подброшенных им брошюр ритуальной службы
Участники движения в защиту прав избирателей «Голос» обратились в полицию из-за подброшенных им брошюр ритуальной службы. У входа в офис в Москве были оставлены памятки с заголовком «Что делать, если умер близкий человек». В «Голосе» это расценили как угрозу и попытку запугать активистов движения.
Комментарии2
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lion64__2 14 сентября 2018 | 21:09
Все под Богом ходим.
unprejudiced 14 сентября 2018 | 21:25
Аплодирую стоя! Оригинально кто то прикололся. И конечно и намека на угрозу тут не видно. Враги России из Голоса создают бурю в стакане, а то и сами листовки себе подбросили