Участники движения «Голос» обратились в полицию из-за подброшенных им брошюр ритуальной службы

Участники движения в защиту прав избирателей «Голос» обратились в полицию из-за подброшенных им брошюр ритуальной службы. У входа в офис в Москве были оставлены памятки с заголовком «Что делать, если умер близкий человек». В «Голосе» это расценили как угрозу и попытку запугать активистов движения.