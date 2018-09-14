Пропавшая студентка, заснявшая на видео вброс бюллетеней на избирательном участке в Калмыкии, записала видеообращение

Пропавшая студентка Айса Хулаева, которая сняла на видео вброс бюллетеней на избирательном участке в Калмыкии, записала видеообращение. Девушка сообщила, что жива и здорова, и попросила не беспокоить ее родных и близких.

Несколько дней назад сайт «Кавказский узел» сообщил, что после того, как Хулаева сняла видео на избирательном участке, ее повезли в Следственный комитет. От девушки требовали опровержения. Сотрудники вуза ей грозили отчислением. После того, как она оказалась в кабинете следователя, ее несколько дней никто не видел.