Пропавшая студентка, заснявшая на видео вброс бюллетеней на избирательном участке в Калмыкии, записала видеообращение
Пропавшая студентка Айса Хулаева, которая сняла на видео вброс бюллетеней на избирательном участке в Калмыкии, записала видеообращение. Девушка сообщила, что жива и здорова, и попросила не беспокоить ее родных и близких.
Несколько дней назад сайт «Кавказский узел» сообщил, что после того, как Хулаева сняла видео на избирательном участке, ее повезли в Следственный комитет. От девушки требовали опровержения. Сотрудники вуза ей грозили отчислением. После того, как она оказалась в кабинете следователя, ее несколько дней никто не видел.
Комментарии4
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gregor 14 сентября 2018 | 21:09
не страна ,а ...а посмешище какое-то
kottigr1 14 сентября 2018 | 21:10
Наверное грохнули девчушку мясники-чекисты или так изувечили что показать боятся..
dwon 14 сентября 2018 | 21:23
Совсем оборзели. Хороши правоохранители. Просто банда какая-то.
efilika 14 сентября 2018 | 22:09
Беспредел набирает градус.