Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел из спецприемника и прекратил голодовку

Агентству ТАСС он сказал, что сейчас намерен восстанавливаться. Удальцов отбывал 30 суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил организации митинга и отказывался от еды, а некоторое время и от воды.

Накануне Симоновский суд Москвы по просьбе МВД назначил ему административный надзор. Удальцову 3 года запрещено посещать массовые мероприятия, также без разрешения он не сможет выезжать за пределы Московской области.