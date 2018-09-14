Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел из спецприемника и прекратил голодовку
Агентству ТАСС он сказал, что сейчас намерен восстанавливаться. Удальцов отбывал 30 суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил организации митинга и отказывался от еды, а некоторое время и от воды.
Накануне Симоновский суд Москвы по просьбе МВД назначил ему административный надзор. Удальцову 3 года запрещено посещать массовые мероприятия, также без разрешения он не сможет выезжать за пределы Московской области.
Комментарии2
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parasuk_ 14 сентября 2018 | 21:14
Удальцов это не трус навальный, под юбкой у жены прятаться от Золотова не стал бы :)
cromwel 14 сентября 2018 | 21:50
По сравнению с "режиссером" слабоват.