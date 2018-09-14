Москва не будет реагировать на требования США о дополнительных инспекциях по химическому оружию в России
Москва не будет реагировать на требования США о дополнительных инспекциях по химическому оружию в России, — заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон может отказаться от введения новых санкций против России по делу об отравлении Скрипалей, если Москва позволит проинспектировать свои химические объекты. Захарова добавила, что Москва завершила уничтожение своих запасов химического оружия под строгим международным контролем осенью прошлого года и продолжает добросовестно выполнять конвенцию о запрещении химического оружия.
Комментарии13
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sensei54 14 сентября 2018 | 21:10
А чего бояться то? Предъяви и гуляй себе.
nestor199 14 сентября 2018 | 21:19
sensei54: В который раз предъявлять?
bobiksdoh 14 сентября 2018 | 21:11
Будет очередной повод пороготать искандерам с тополями.
i_c_e 14 сентября 2018 | 21:13
Вот дура — ты же уже «среагировала».
danko1 14 сентября 2018 | 21:21
i_c_e: Да уже весь Мир смеётся над их реакцией.
Кроме " вы всё врете" в ответ на доказательства разных преступлений ответить Маше нечего.
Так что можно и не реагировать.
danko_durka 14 сентября 2018 | 21:38
danko1: бабка данко1 это известно всему Миру! Не превращай сайт в помойку.
testmeter 14 сентября 2018 | 21:14
Ну-ну...
meteor9 14 сентября 2018 | 21:17
Вы только там со бошаровыми и петровыми уже определитесь. А то смешно читать Машу Захарову после сегодняшнего Инсайдера здесь же на Эхе.
poluputing 14 сентября 2018 | 21:17
Пустите хотя бы в Армянск, может разберутся чем и зачем травите
dsa_dsf 14 сентября 2018 | 21:29
Москва несоизволила - плевать ей что за доллар будут 150 фантиков российских давать, и на жизнь холопов своих плевать.
jetsam 14 сентября 2018 | 21:36
@и продолжает добросовестно выполнять конвенцию о запрещении химического оружия. @
а почему в Ядрово власть сменили и в тюрьму упекли?
почему на полигон не пускаем инспекцию? ась? нечего скрывать, но скрываем?
* да и в москве, почти ежедневно, сероводород зашкаливает...
felik23 14 сентября 2018 | 21:46
*****Москва не будет реагировать на требования США****
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Тем хуже для России...
us101 14 сентября 2018 | 21:49
Все идет по плану, чем больше санкций- тем скорее народ попросит закрыть страну от "врагов" что-бы выжить. Сценарий ГБистов одинаковый, что сто лет назад - что сегодня.