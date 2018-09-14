Москва не будет реагировать на требования США о дополнительных инспекциях по химическому оружию в России, — заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон может отказаться от введения новых санкций против России по делу об отравлении Скрипалей, если Москва позволит проинспектировать свои химические объекты. Захарова добавила, что Москва завершила уничтожение своих запасов химического оружия под строгим международным контролем осенью прошлого года и продолжает добросовестно выполнять конвенцию о запрещении химического оружия.