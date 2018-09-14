Александр Петров и Руслан Боширов после интервью на телеканале RT перестали выходить на связь
Об этом Би-би-си рассказала главный редактор канала Маргарита Симоньян. Она сказала, что у нее нет оснований верить Петрову и Боширову и добавила, что у нее еще меньше оснований верить британским спецслужбам.
Тем временем расследовательская группа Bellingcat и издание «Инсайдер» заявили, что получили доказательства причастности Петрова и Боширова к российским спецслужбам. В частности, шеф-редактор «Инсайдера» Роман Доброхотов рассказал «Эху», что сведения об обвиняемых в отравлении Скрипалей россиянах засекречены в базе Федеральной миграционной службы.
Комментарии33
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gidroschumoisolacia 14 сентября 2018 | 21:05
спросите у виктории скрипаль она говорила, что знает их....
kottigr1 14 сентября 2018 | 21:07
gidroschumoisolacia: Спрячут теперь киллеров-неудачников в каком нибудь дальнем гарнизоне гнить до конца..
splin2 14 сентября 2018 | 21:11
kottigr1: Потели так, что заработали двухстороннюю пневмонию.
возможен смертельный исход.
tanyaya 14 сентября 2018 | 21:14
Какой ужас, Маргаритка Симонян с тройным подбородком потеряла важнейших свидетелей по делу об отравлении Скрипалей.
А что КГБ, пардонс, ФСБ?
Тоже срутся под собой и никого из них не беспокоит национальная безопасность?
А зачем и для чего мы этой шобле платим налоги?
sandro_007 14 сентября 2018 | 21:29
Мертвые не кусаются.
gidroschumoisolacia 14 сентября 2018 | 21:15
kottigr1:
да они в дешёвом отеле клин поймали с перепугу
kottigr1 14 сентября 2018 | 21:35
gidroschumoisolacia: Похоже во время интервью бедолаг Симоньян, все трое уже находились "на мушке".. Поэтому и потели... Пока потели...
tks 14 сентября 2018 | 21:20
kottigr1: Так они же вчера и сказали, что им судьбу уже сломали! Хрясь!! И нету судьбинушки!
tanyaya 14 сентября 2018 | 21:24
tks: Какой жуть! Двум убийцам сломали кайф от убийства. Но этого мало - их лишили премиальных.
А им положены!!!
student_ru_ru 14 сентября 2018 | 21:05
Стисняются.
ura_123 14 сентября 2018 | 21:05
Симоняша спалила агентов и ещё удивляется))))
Эх,им бы ещё мозгов щепотку...
tks 14 сентября 2018 | 21:23
ura_123: Их не Симонянша, их Шеф спалил, призвав выползти из подпола за день до "звонка Марго"!
mozhem_povtorit 14 сентября 2018 | 21:34
ura_123: Как она их раскрыла? Все выяснили бриты. И тут уже без вариантов надо было их предъявлять общественности, что и было сделано. Неубедительно, убого, смешно, но для путирашки это норма,
jamba 14 сентября 2018 | 21:07
Ищи теперь свищи! Наверняка, уже на пути к какому нибудь собору, осматривают шпиль, курочат старые башенные часы! Страсть, она всегда сильнее человека!;)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
gidroschumoisolacia 14 сентября 2018 | 21:51
jamba:
придётся им теперь долго друг у друга шпили осматривать
curious69_ 14 сентября 2018 | 21:11
Они просто правильно поняли слова Марго ,что она уже вышла из " приставабельного" возраста. А ведь так надеялись бедненькие избавится от подозрений в "гомо"с помощью Марго
tuman13 14 сентября 2018 | 21:11
""сведения об обвиняемых в отравлении Скрипалей россиянах засекречены в базе Федеральной миграционной службы.""
Так все сведения о каждом человеке в ФМС засекречены. Есть закон о сохранении и нераспространении доверенной личной информации всякими учереждениями и сайтами. Так что, теперь каждый зарегистрированный на любом сайте есть сотрудник ГРУ?
tks 14 сентября 2018 | 21:25
tuman13: Засекрчеченные сведения и закон, на который ты сослался, это диаметрально разные такие субстанции. Ты сначала лучше изучи вопрос, потом доложишь.
perectukin 14 сентября 2018 | 21:11
Писец... Грохнули все таки.
ymnikymnik 14 сентября 2018 | 21:16
Не спецслужба а ад !
Кому нужны палачи ? Не чужим не своим выполнил операции, сдохни .
tks 14 сентября 2018 | 21:18
Этот казус с Симонянихой будущие исследователи периода путлеризма назовут "Двойное обыкновение Марго".
andrey100067 14 сентября 2018 | 21:19
И в чем проблема? Пусть президент попросит парней скинуть номерок
vlabumur 14 сентября 2018 | 21:21
.Штирлец решил разыграть Мюллера:
- А вы знаете, что я русский шпион?
- Нет, не знаю, - в свою очередь разыграл Мюллер Штирлица.
zurrog_ 14 сентября 2018 | 21:23
Трудно связаться с абонентом дна Москвы-реки.
cite 14 сентября 2018 | 21:26
По ходу парней на шпиль посадили...
jetsam 14 сентября 2018 | 21:29
они же говорили - боятся всего.
боятся ходить по улице. боятся трубку снять.
да они уже, наверное, в швейцарии - на монбланке прячутся...
готовят документы беженцев в Науру или в Вануату....
затравили их совсем СМИ.
zor 14 сентября 2018 | 21:29
Ищут пожарные,ищет милиция ,ищут ,но не могут найти :двух отравителей лет тридцати
jamba 14 сентября 2018 | 21:31
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО! Памятка сотруднику ГРУ! После заучивания, сжечь!
- СолсбереЦкий,
- ВиндзороВский,
- КентербериЦкий,
- СноухендоВский,
- ЙоркшироВский
- пинта и пиндосы - слова не однокоренные!;)))))
-
taranь 14 сентября 2018 | 21:33
Да ладно?!!!) Не может быть! Опять за БАДами ломанулись? Правильно: бизнес прежде всего.... Вот во всём разруха у нас, но мы уже привыкли. Но чтобы разведчики и такие тупые?!!... Ну прям не знаю, за что их начальство деньги получает....)))
tanyaya 14 сентября 2018 | 21:34
Это грандиозный прокол Маргариты Симонян.
После этого её в лучшем случае ждет газетка "Новости Мухосранска".
И пожизненный бан на выезд в любую приличную страну.
iltrovatore 14 сентября 2018 | 21:39
а кстати, кто-нибудь заметил, что они сидели в разных помещениях. на тех кадрах, где была Симоньян были иные стены, не такие же, как на кадрах с двумя "туристами". и почему ни разу не было общего плана, на котором были бы и Симоньян и интервьюируемые?
cromwel 14 сентября 2018 | 21:48
Возможно уже трупы.
shalunok 14 сентября 2018 | 21:48
А она куда звонила, в их "фитнес" клуб (ну должно же быть название, клиенты, сослуживцы, соседи и т.п), или по месту настоящей службы (ГРУ, где пока не прозвучал прямой приказ-рекомендация Главнвого Пахана засветиться, все в секрете (Полишинеля))?