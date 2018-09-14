Александр Петров и Руслан Боширов после интервью на телеканале RT перестали выходить на связь

Об этом Би-би-си рассказала главный редактор канала Маргарита Симоньян. Она сказала, что у нее нет оснований верить Петрову и Боширову и добавила, что у нее еще меньше оснований верить британским спецслужбам.

Тем временем расследовательская группа Bellingcat и издание «Инсайдер» заявили, что получили доказательства причастности Петрова и Боширова к российским спецслужбам. В частности, шеф-редактор «Инсайдера» Роман Доброхотов рассказал «Эху», что сведения об обвиняемых в отравлении Скрипалей россиянах засекречены в базе Федеральной миграционной службы.