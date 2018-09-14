Специальный комитет ВАДА предложил исполкому организации восстановить в правах РУСАДА
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства. Заседание исполкома состоится 20-го сентября.
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Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства. Заседание исполкома состоится 20-го сентября.
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