Украинский активист Владимир Балух избит в симферопольском СИЗО

Об этом сообщает сайт «Крым.Реалии». По его данным, активисту угрожали. Подробностей пока нет.

В марте Владимир Балух объявил бессрочную голодовку, которую продолжает до сих пор. В июле активиста приговорили к 5-ти годам колонии общего режима по совокупности двух уголовных дел. Защита и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий из-за своей проукраинской позиции.