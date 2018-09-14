Украинский активист Владимир Балух избит в симферопольском СИЗО
Об этом сообщает сайт «Крым.Реалии». По его данным, активисту угрожали. Подробностей пока нет.
В марте Владимир Балух объявил бессрочную голодовку, которую продолжает до сих пор. В июле активиста приговорили к 5-ти годам колонии общего режима по совокупности двух уголовных дел. Защита и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий из-за своей проукраинской позиции.
Комментарии1
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abuvgrobu 14 сентября 2018 | 20:43
Так он избит или пока ему только угрожали ? И весь этот бред несётся со стороны "защиты и правозащитников", ясное дело..