Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов пришел в себя и покинул реанимацию

Об этом сайту «Медуза» рассказала его девушка Вероника Никульшина. Она добавила, что Верзилов узнаёт близких, но у него галлюцинации и бредовое состояние.

Петр Верзилов попал в больницу несколько дней назад. По словам Никульшиной, у него стало пропадать зрение, а потом речь и способность передвигаться. Близкие считают, что он отравился или был отравлен лекарственными препаратами.