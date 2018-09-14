Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов пришел в себя и покинул реанимацию
Об этом сайту «Медуза» рассказала его девушка Вероника Никульшина. Она добавила, что Верзилов узнаёт близких, но у него галлюцинации и бредовое состояние.
Петр Верзилов попал в больницу несколько дней назад. По словам Никульшиной, у него стало пропадать зрение, а потом речь и способность передвигаться. Близкие считают, что он отравился или был отравлен лекарственными препаратами.
Комментарии2
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abuvgrobu 14 сентября 2018 | 20:40
Что значит "пришел в себя и покинул реанимацию" ? У нас что, в реанимациях так вот просто можно туда сюда шастать: обожрался наркотиков - пришел, отпустило - покинул..
kotvinder2 14 сентября 2018 | 20:46
Обдолбанный утырок)))