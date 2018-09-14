Сведения по меньшей мере об одном из подозреваемых в отравлении Скрипалей в базе ФМС засекречены
Кроме того, есть другие свидетельства того, что Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб, — рассказал «Эху Москвы» Роман Доброхотов, шеф-редактор издания «Инсайдер», который вместе с расследовательской группой Bellingcat занялся выяснением личностей Петрова и Боширова. Сегодня Bellingcat и «Инсайдер» выпустили первую часть расследования.
Комментарии8
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kryimzdick 14 сентября 2018 | 20:39
Эх, Петров, не целуй офицерОв...
danko1 14 сентября 2018 | 20:42
kryimzdick: Опять Путина уличили в наглом вранье.
И эта мразь, постоянно позорящая и уничтожающая Россию, не только в отставку не уйдет, но и за враньё не извинится.
kotopiss 14 сентября 2018 | 20:40
Ну и что он потом скажут что и сотрудники спецслужб тоже нормальные люди и их тоже интересуют английские шпили и соборы Это не командировка по работе а просто туризм
kottigr1 14 сентября 2018 | 20:45
kotopiss: Поражает тупизна российских спецслужб. Выдавать загранпаспорта своим сотрудникам с одной серией с близкими номерами, а гражданские паспорта делать в одном и том же УФМС - это главный приз в номинации премии Дарвина.. !
osinizatorecha 14 сентября 2018 | 20:40
который вместе с расследовательской группой Bellingcat занялся выяснением личностей Петрова и Боширова.
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Это сбитый боинг над Украиной. Фейкомёты ещё те. Типа белых касок в Сирии.
ura_123 14 сентября 2018 | 20:45
osinizatorecha: Никто пока что не опроверг расследование Белингкэт,так что с боингом ваши прокололись как и со скрипалями не говоря уж о депутате луговом.
ura_123 14 сентября 2018 | 20:43
Не тот нынче штирлиц пошёл;сыпятся на досадных мелочах ))) Хотя и начальнички их не лучше,залегендировать двух педерастов,чисто случайно приехавших в Солсбери;не в Лондон,не в Ливерпуль,а в британский мухосранск))))
jetsam 14 сентября 2018 | 20:48
не засекречены - врете!!!!!!!!
это агенты #ихтамнет и это значит - их нигде нет.
ни в каких базах. их вообще нет.
даже в ведомости на зарплату.
их национальность - #ихтамнет
их место\год рождения - #ихтамнет
их школа\армия\прописка - #ихтамнет
друзей #ихтамнет
соседей #ихтамнет
и, вообще-то - страны такой #ихтамнет.