Сведения по меньшей мере об одном из подозреваемых в отравлении Скрипалей в базе ФМС засекречены

Кроме того, есть другие свидетельства того, что Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб, — рассказал «Эху Москвы» Роман Доброхотов, шеф-редактор издания «Инсайдер», который вместе с расследовательской группой Bellingcat занялся выяснением личностей Петрова и Боширова. Сегодня Bellingcat и «Инсайдер» выпустили первую часть расследования.