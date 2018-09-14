В РУСАДА заявили о выполнении всех условий для восстановления организации в правах

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Ранее спортивный редактор Би-би-си Дэн Роун опубликовал заявление комитета ВАДА, который рекомендует исполкому Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать РУСАДА. Из рекомендации следует, что Россия не выполнила два ключевых пункта: не признала ответственности чиновников Минспорта за систематическое употребление допинга российскими спортсменами на Играх в Сочи и не обеспечила доступ к пробам спортсменов в Московской антидопинговой лаборатории.

Заседание исполкома ВАДА пройдет 20-го сентября.