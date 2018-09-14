В РУСАДА заявили о выполнении всех условий для восстановления организации в правах
Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Ранее спортивный редактор Би-би-си Дэн Роун опубликовал заявление комитета ВАДА, который рекомендует исполкому Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать РУСАДА. Из рекомендации следует, что Россия не выполнила два ключевых пункта: не признала ответственности чиновников Минспорта за систематическое употребление допинга российскими спортсменами на Играх в Сочи и не обеспечила доступ к пробам спортсменов в Московской антидопинговой лаборатории.
Заседание исполкома ВАДА пройдет 20-го сентября.
Комментарии2
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apels 14 сентября 2018 | 20:13
Ну как это выполнила, если доступ к пробам не предоставила?
splin2 14 сентября 2018 | 20:34
apels: А СК РФ , не прикладая рук,продолжает следствие..))