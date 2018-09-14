Российский теннисист Даниил Медведев проиграл белорусу Илье Ивашко во второй игре матча Кубка Дэвиса

Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу белорусского спортсмена. В первой игре россиянин Карен Хачанов одержал победу над белорусом Егором Герасимовым 7:6, 6:3. Соревнования проходят на малой спортивной арене «Лужники».