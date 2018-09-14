Российский теннисист Даниил Медведев проиграл белорусу Илье Ивашко во второй игре матча Кубка Дэвиса
Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу белорусского спортсмена. В первой игре россиянин Карен Хачанов одержал победу над белорусом Егором Герасимовым 7:6, 6:3. Соревнования проходят на малой спортивной арене «Лужники».
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
poluputing 14 сентября 2018 | 20:32
не пора ли аннексировать Беларусь?
abuvgrobu 14 сентября 2018 | 20:34
Да какой он в таком случае Медведев ? Засранцев он, Вонючкие, а вовсе не медведев. Медведевы каким-то там ивашкам не проигрывают.. Гг