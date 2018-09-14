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20:02, 14 сентября 2018

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл белорусу Илье Ивашко во второй игре матча Кубка Дэвиса

Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу белорусского спортсмена. В первой игре россиянин Карен Хачанов одержал победу над белорусом Егором Герасимовым 7:6, 6:3. Соревнования проходят на малой спортивной арене «Лужники».

Комментарии

2

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poluputing 14 сентября 2018 | 20:32

не пора ли аннексировать Беларусь?

abuvgrobu 14 сентября 2018 | 20:34

Да какой он в таком случае Медведев ? Засранцев он, Вонючкие, а вовсе не медведев. Медведевы каким-то там ивашкам не проигрывают.. Гг

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