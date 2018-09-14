Две из трех сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, признаны вменяемыми
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката. Ранее экспертиза установила, что третья сестра, самая младшая из девочек, в момент преступления не отдавала отчет своим действиям. Она может избежать уголовной ответственности.
Резонансное преступление произошло в конце июля. Сёстры заявили, что отец издевался над ними и фактически использовал как рабынь.
Комментарии1
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abuvgrobu 14 сентября 2018 | 20:31
Блядовки любыми способами хотят вывернуться..