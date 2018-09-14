В храмах РПЦ больше не будут молиться за Вселенского патриарха Варфоломея

Такое решение принял Священный синод по итогам внеочередного заседания, созванного из-за возможного предоставления Константинопольским патриархатом автокефалии Украинской православной церкви.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион подчеркнул, что пока Русская православная церковь не разрывает каноническое общение с Константинопольским патриархатом.

Митрополит Иларион добавил, что ситуацию можно сравнить с разрывом дипломатических отношений.