Z Архив новостей новости
5 21 6 1058
20:01, 14 сентября 2018

В храмах РПЦ больше не будут молиться за Вселенского патриарха Варфоломея

Такое решение принял Священный синод по итогам внеочередного заседания, созванного из-за возможного предоставления Константинопольским патриархатом автокефалии Украинской православной церкви.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион подчеркнул, что пока Русская православная церковь не разрывает каноническое общение с Константинопольским патриархатом.

Митрополит Иларион добавил, что ситуацию можно сравнить с разрывом дипломатических отношений.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kileloop 14 сентября 2018 | 20:12

да и пох ваще

herch 14 сентября 2018 | 20:15

kileloop: как же Варфоломею дальше жить???

astet 14 сентября 2018 | 20:33

herch: фиг с ним, с Варфоломеем!
Почему гундяевские жулики
не молятся еженощно
за здоровье нашей России
в лице благословенного Владимира Путина?
Чую измену.
На кол - служителей сатаны!!!

tom_tom 14 сентября 2018 | 20:29

Синод РПЦ официально приостановил отношения с Вселенским патриархом

Всё, пацаны. Они официально еретики, можно ловить и колесовать!

rsilk 14 сентября 2018 | 20:31

kileloop: Афон , куда кремляди ездят грехи откупать -, напрямую подчиняются патриарху Варфоломею...

vladimir1967 14 сентября 2018 | 20:13

Это лишний раз доказывает об отсутствии бога в церкви

pontifig 14 сентября 2018 | 20:13

да нах вам вообще молиться?

(комментарий скрыт)

sasass 14 сентября 2018 | 20:24

В России патриарха надо менять и все нормализуется - неужели этого не понимают Синод и прихожане ...

vlabumur 14 сентября 2018 | 20:28

В храмах РПЦ больше не будут молиться
+++++++++++++++++++++++++
А чем займутся, торговлей?

oldpartizan 14 сентября 2018 | 20:39

vlabumur: а разве переставали торговать?

abuvgrobu 14 сентября 2018 | 20:28

Сегодня единственной настоящей опорой истинного христианства стала Россия, московский патриархат. Все прочие без его благословения есть секты и раскольники. Византийский престол низложен в прах за предательство в пользу кафоликов. Он отныне не более чем местечковая сектантская общинка. Что по факту уже давно так и есть, сейчас просто стало официальным статусом.

poluputing 14 сентября 2018 | 20:39

abuvgrobu: единственная, настоящая, истинная. Всё таки вы фашики, у вас все остальные (не мокши) -раскольники и предатели. Истину в последней инстанции небось Путин глаголет?

midnightblues 14 сентября 2018 | 20:46

poluputing: Он забыл про церковь кота Кузи
Там тоже предали Ватикан анафеме

midnightblues 14 сентября 2018 | 20:44

abuvgrobu: Ну в вашей деревне разве что
В мире по-другому

zukero_ 14 сентября 2018 | 20:45

Самое прикольное в российском концепте DUKHOVNOST состоит в том, что выделяя своего бога, расписного и с масленицей, от общего и Единого, они возвращаются в ту же чудь с резными идолами, которая была до князя Владимира. Просто они в Перуна веруют, а остальные в Одина. С ними, значит, бог, а с остальными буй. А кто с кем — решают в Кремле. Если вопрос неважный — то голосованием. А если важный — то по распоряжению.
Это же надо было столько лет иконы писать, и столько монастырей налепить, и в колокола колоколить, и головами лупить о паркет, чтобы в итоге вернуться к той же коллекции резных карандашей, что и при князе Владимире?
И на этой основе воспитывается российский народ. У нас отдельный Бог, и ему все покуй.

bobiksdoh 14 сентября 2018 | 20:31

РФ в своем репертуре - весь мир идет не в ногу, одна РФ в ногу. Ну, а хуле, Третий Рим, народ- богоносец, православный Ватикан, лишняя хромосома... Но зато крымнаш! Ура, товарищи!

filosof64 14 сентября 2018 | 20:31

реально возлюбить врага не получается???мозго-бы хреновы …...

xuato 14 сентября 2018 | 20:32

Будут молится только за Мамону!

krestianin_067rus Михаил Никитин 14 сентября 2018 | 20:32

Главное, чтоб Вселенский молился за наших межгалактических! :(((

(комментарий скрыт)

zukero_ 14 сентября 2018 | 20:42

Особенность российского православия в том, что оно со времен князя Владимира наглухо зависит от государства. Поэтому Владимир выбирал не веру, а управление церковными служителями. А поскольку транспортная держава Рюриковичей была завязана на трафике «из варяг в греки», выбор был очевиден.
Потому что везти воск и пушнину в Рим, а оттуда специи и изделия — столько спорыньи сожрать нереально. Дуба дашь. Так что именно торговля сделала выбор НЕ в пользу католичества.
Точно так же ведут бизнес цыгане: имеешь дело с Манушем — женись на его дочке. Вот Владимир и женился на православии. И в дальнейшем государство вело себя с центральным церквоуправлением как с Манушем, а с собственной церковью, как Владимир с bлядюшником в Вышгороде: хотело — ebало, хотело — миловало. Это и есть «сакральная Корсунь», а не то что Путин рассказывает.


opex46 14 сентября 2018 | 20:44

На россии автокефалия православной церкви была самопровозглашена. Некоторые позабыли...
И за Вселенского никогда не молились.

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 156 6 16798 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 235 6 25282 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Новости

Русская православная церковь Московского патриархата ограничивает свое общение с патриархом Варфоломеем. Об этом сообщил после синода председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион…

5 54 6 5974
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 192 6 21378 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 164 6 19844 13.09
Kармия, путин, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 105 6 13131 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 64 6 8128 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Новости

Украина выиграла апелляцию в суде Лондона по решению относительно долга на 3 миллиарда долларов перед РФ Cуд принял решение о новом слушании…

5 51 6 6638
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1519 6 196494 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Новости

Лондон назвал лживым интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей Британское правительство не принимает заявление Баширова и Петрова о том, что они являются обычными туристами…

5 63 6 24491
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 81 6 11243 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк, профессор РГГУ

2978976

5 59 6 8193 17:08
#слушать 38:45 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 253 6 36336 08.09
Kправославие, рпц, события
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 90 6 13474 10.09
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Мальвину из «Приключений Буратино» ещё не вырезают? Эта девочка — Зина. Ее Мама Надежда, как назло, не разделяет мнения учителей школы, что с такими розовыми волосами в школу ходить нельзя. Исключать за это девушку из школы, и не стесняться это подтвердить письменно…

5 502 6 77711 08.09
Kдети, школа, образование, общество, мнения
Новости

В храмах Московского патриархата временно прекращают молиться за патриарха Варфоломея Таково решение Синода…

5 37 6 5799

Популярное за неделю

Новости

Глава ВТБ Андрей Костин предлагает отказаться от американской валюты Он сказал, что разработал план из трёх пунктов…

5 77 6 44508
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть профессионализм этой операции был таков (я уже помолчу про гостиницу за 48 фунтов), что они попросту не знали, что Юлия Скрипаль приехала к своему отцу…

5 219 6 180185 08.09
#слушать 48:38 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 78 6 23749 12.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 292 6 420766 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1519 6 196494 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7254829
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3658034

Сегодня в эфире