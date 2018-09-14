В храмах РПЦ больше не будут молиться за Вселенского патриарха Варфоломея
Такое решение принял Священный синод по итогам внеочередного заседания, созванного из-за возможного предоставления Константинопольским патриархатом автокефалии Украинской православной церкви.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион подчеркнул, что пока Русская православная церковь не разрывает каноническое общение с Константинопольским патриархатом.
Митрополит Иларион добавил, что ситуацию можно сравнить с разрывом дипломатических отношений.
Комментарии21
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kileloop 14 сентября 2018 | 20:12
да и пох ваще
herch 14 сентября 2018 | 20:15
kileloop: как же Варфоломею дальше жить???
astet 14 сентября 2018 | 20:33
herch: фиг с ним, с Варфоломеем!
Почему гундяевские жулики
не молятся еженощно
за здоровье нашей России
в лице благословенного Владимира Путина?
Чую измену.
На кол - служителей сатаны!!!
tom_tom 14 сентября 2018 | 20:29
Синод РПЦ официально приостановил отношения с Вселенским патриархом
Всё, пацаны. Они официально еретики, можно ловить и колесовать!
rsilk 14 сентября 2018 | 20:31
kileloop: Афон , куда кремляди ездят грехи откупать -, напрямую подчиняются патриарху Варфоломею...
vladimir1967 14 сентября 2018 | 20:13
Это лишний раз доказывает об отсутствии бога в церкви
pontifig 14 сентября 2018 | 20:13
да нах вам вообще молиться?
sasass 14 сентября 2018 | 20:24
В России патриарха надо менять и все нормализуется - неужели этого не понимают Синод и прихожане ...
vlabumur 14 сентября 2018 | 20:28
В храмах РПЦ больше не будут молиться
+++++++++++++++++++++++++
А чем займутся, торговлей?
oldpartizan 14 сентября 2018 | 20:39
vlabumur: а разве переставали торговать?
abuvgrobu 14 сентября 2018 | 20:28
Сегодня единственной настоящей опорой истинного христианства стала Россия, московский патриархат. Все прочие без его благословения есть секты и раскольники. Византийский престол низложен в прах за предательство в пользу кафоликов. Он отныне не более чем местечковая сектантская общинка. Что по факту уже давно так и есть, сейчас просто стало официальным статусом.
poluputing 14 сентября 2018 | 20:39
abuvgrobu: единственная, настоящая, истинная. Всё таки вы фашики, у вас все остальные (не мокши) -раскольники и предатели. Истину в последней инстанции небось Путин глаголет?
midnightblues 14 сентября 2018 | 20:46
poluputing: Он забыл про церковь кота Кузи
Там тоже предали Ватикан анафеме
midnightblues 14 сентября 2018 | 20:44
abuvgrobu: Ну в вашей деревне разве что
В мире по-другому
zukero_ 14 сентября 2018 | 20:45
Самое прикольное в российском концепте DUKHOVNOST состоит в том, что выделяя своего бога, расписного и с масленицей, от общего и Единого, они возвращаются в ту же чудь с резными идолами, которая была до князя Владимира. Просто они в Перуна веруют, а остальные в Одина. С ними, значит, бог, а с остальными буй. А кто с кем — решают в Кремле. Если вопрос неважный — то голосованием. А если важный — то по распоряжению.
Это же надо было столько лет иконы писать, и столько монастырей налепить, и в колокола колоколить, и головами лупить о паркет, чтобы в итоге вернуться к той же коллекции резных карандашей, что и при князе Владимире?
И на этой основе воспитывается российский народ. У нас отдельный Бог, и ему все покуй.
bobiksdoh 14 сентября 2018 | 20:31
РФ в своем репертуре - весь мир идет не в ногу, одна РФ в ногу. Ну, а хуле, Третий Рим, народ- богоносец, православный Ватикан, лишняя хромосома... Но зато крымнаш! Ура, товарищи!
filosof64 14 сентября 2018 | 20:31
реально возлюбить врага не получается???мозго-бы хреновы …...
xuato 14 сентября 2018 | 20:32
Будут молится только за Мамону!
krestianin_067rus Михаил Никитин 14 сентября 2018 | 20:32
Главное, чтоб Вселенский молился за наших межгалактических! :(((
zukero_ 14 сентября 2018 | 20:42
Особенность российского православия в том, что оно со времен князя Владимира наглухо зависит от государства. Поэтому Владимир выбирал не веру, а управление церковными служителями. А поскольку транспортная держава Рюриковичей была завязана на трафике «из варяг в греки», выбор был очевиден.
Потому что везти воск и пушнину в Рим, а оттуда специи и изделия — столько спорыньи сожрать нереально. Дуба дашь. Так что именно торговля сделала выбор НЕ в пользу католичества.
Точно так же ведут бизнес цыгане: имеешь дело с Манушем — женись на его дочке. Вот Владимир и женился на православии. И в дальнейшем государство вело себя с центральным церквоуправлением как с Манушем, а с собственной церковью, как Владимир с bлядюшником в Вышгороде: хотело — ebало, хотело — миловало. Это и есть «сакральная Корсунь», а не то что Путин рассказывает.
opex46 14 сентября 2018 | 20:44
На россии автокефалия православной церкви была самопровозглашена. Некоторые позабыли...
И за Вселенского никогда не молились.