Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками российских спецслужб, — утверждают журналистская группа Bellingcat и издание «Инсайдер». Они провели совместное расследование и сделали выводы, основываясь на ряде документов, а также прямых и косвенных свидетельств. Так, например, сведения о Петрове в базе Федеральной миграционной службы засекречены, файл с биографией пуст. Номера загранпаспортов Боширова и Петрова отличаются только одной цифрой, причем в базе ФМС, где содержатся сведения о заграничных паспортах рядовых россиян, их документы не фигурируют. Что же касается российских паспортов Боширова и Петрова, они были выданы в отделении, где получают документы привилегированные лица, либо представители силовых органов, — говорится в расследовании. Сегодня опубликована его первая часть.