Петров и Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб — утверждают Bellingcat и Инсайдер
Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками российских спецслужб, — утверждают журналистская группа Bellingcat и издание «Инсайдер». Они провели совместное расследование и сделали выводы, основываясь на ряде документов, а также прямых и косвенных свидетельств. Так, например, сведения о Петрове в базе Федеральной миграционной службы засекречены, файл с биографией пуст. Номера загранпаспортов Боширова и Петрова отличаются только одной цифрой, причем в базе ФМС, где содержатся сведения о заграничных паспортах рядовых россиян, их документы не фигурируют. Что же касается российских паспортов Боширова и Петрова, они были выданы в отделении, где получают документы привилегированные лица, либо представители силовых органов, — говорится в расследовании. Сегодня опубликована его первая часть.
Комментарии40
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kryimzdick 14 сентября 2018 | 20:08
Они настоящие!!!
Кстати, тут многие обсуждают, бывают ли такие гомосексуалисты. Отчего ж не быть им?
beregov_net 14 сентября 2018 | 20:15
kryimzdick: Это так романтично скататься в Англию и трахаться в дешёвой гостинице , а в перерывах ездить за сто км смотреть шпиль собора
matros__koshkin__24 14 сентября 2018 | 20:16
Ситуёвина со сладенькими и прааативными бизнесменами среднего уровня до боли напомнила мне известный анекдот
Генерал ГРУ - жениху своей дочери.
— Ну что, товарищ капитан, приказ о вашем командировании в нью-йоркскую резидентуру подписан на самом верху. Поздравляю. Легенда у вас будет такая: молодой миллиардер со своей женой ведет богемный образ жизни, путешествует по всему миру и занимается время от времени инвестициями в кинематограф. Сразу после свадьбы вы с супругой поедете в Штаты.
— Спасибо, товарищ генерал! Но вы знаете, я тут поразмыслил и передумал сейчас жениться.
— Ну что же, имеете право. Ваша командировка, естественно, не отменяется. Но мы меняем легенду - теперь вы будете одноглазым бомжем, пассивным пидарасом, впроголодь живущим в картонной коробке под Бруклинским мостом.
cmacuk_bpogckuu 14 сентября 2018 | 20:20
Естественно это сотрудники.
Путин предлагает лишь доказать этот факт самому древнему институту демократии - Британии.
Если докажут - перейду в хомячки.
kryimzdick 14 сентября 2018 | 20:23
cmacuk_bpogckuu: У них на лицах написано, что два сапога - пара
cmacuk_bpogckuu 14 сентября 2018 | 20:24
matros__koshkin__24:
Господин Жарков, Вас уже выявили вплоть до родственников.
Что Вы тут ошиваетесь?
Ожидаете бонуса?
avellaneda 14 сентября 2018 | 20:32
cmacuk_bpogckuu:
Вонючая портянка Стасик забирает из детского сада свою дочку, паркуется в укромном месте и трахает дочурку в жопу.
cmacuk_bpogckuu 14 сентября 2018 | 20:31
kryimzdick:
Ты на Жаркова-Кошкина посмотри, зая.
Такого позора не видывал инет.
А он входит спокойно в ваше лоно и получает 6 лайков вместо твоего одного.
Примечание: ты в топе1. Ирод ниже гораздо.
Почему ваши службы допускают самодеятельность, Чебурашка???
avellaneda 14 сентября 2018 | 20:30
cmacuk_bpogckuu:
Вонючая портянка Стасик забирает из детского сада свою дочку, паркуется в укромном месте и трахает дочурку в жопу.
cmacuk_bpogckuu 14 сентября 2018 | 20:38
avellaneda: :
Мне твои пожелания безразличны. Умрешь сам или в инете
avellaneda 14 сентября 2018 | 20:44
cmacuk_bpogckuu: « твои пожелания»
А ну-ка, жалкий инцестник, доложи, что это я тебе, вонючей твари, желал? Мне это как-то западло, мне просто интересно, зачем ты свою дочку Лену трахаешь извращенным способом? После твоего доклада поговорим о твоих отношениях с мамой.
splin2 14 сентября 2018 | 20:25
matros__koshkin__24: Напоасно старушка симоньян ждет снимки сладкой пароски на фоне собора с приметным шпилем.
p14 14 сентября 2018 | 20:16
kryimzdick: бывают ли такие гомосексуалисты?
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Служба.....и опасна, и трудна...Задание, вероятно, такое: геями побыть...
andrewm 14 сентября 2018 | 20:17
kryimzdick: Придется стать настоящими п....ми. Да....
viktorova 14 сентября 2018 | 20:20
Маргарита Симоньян: Вы ГРУшники?
Петров и Боширов: Нет конечно. Нам генерал сказал, что мы п@дарасы
veniy_diktov 14 сентября 2018 | 20:29
viktorova: В том, что вы пидарасы знает вся страна, так что не стоит радостно кричать об этом!
mahnozlukka 14 сентября 2018 | 20:39
veniy_diktov: Петров так ты родился дорасом??))
eniro 14 сентября 2018 | 20:24
kryimzdick: Не знаю, как насчет таких гомо..., но пид... они,-это точно.
fikus74 14 сентября 2018 | 20:08
они просто врали великой врушке Марго, ух ты!
kottigr1 14 сентября 2018 | 20:16
fikus74: Два чувака имеют совершенно стерильную биографию.. Нет тех кто их знает лично, нет соседей, нет сокурсников, нет одноклассников, нет родственников, нет семьи, нет даже тех с кем они ходили бы в один детский сад.. Призраки.
beregov_net 14 сентября 2018 | 20:10
Эти Петров с Васечкиным вероятно лучшие сотрудники , элита , абы кого на такое ответственное задание не пошлют , абы кто заведует клубом Советской Армии , вот такая в российских спец службах элита , такие Джеймс Бонд и Джейсон Борн
foma55 14 сентября 2018 | 20:10
А россияне верят что скажет Путин,Симонян,Соловьёв,Киселёв!
poluputing 14 сентября 2018 | 20:16
foma55: да клал Путин на россиян с прибором, он показывает остальному миру , что может делать что заблагорассудится. А что они ему, если он трясёт ядерными мудьями
vilingrad 14 сентября 2018 | 20:11
Вот тебе бабуся Путя и юркни в дверь:)
vlabumur 14 сентября 2018 | 20:18
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...
snikkersnepper 14 сентября 2018 | 20:19
Разумеется. Самое удивительное до сих пор была как раз тишина от ̶с̶л̶и̶в̶н̶ы̶х̶ ̶б̶а̶ч̶к̶о̶в̶ великих расследователей Элиота Хиггинса и Ромы Доброхотова (который, правда, сам агент ГРУ, как показало недавнее расследование, сделанное строго по его методам - ищите где угодно, только не на Эхо). А теперь все снова стало на свои места. Мир снова понятен и предсказуем.
Вы вообще в состоянии вести серьезный разговор?
lion64__2 14 сентября 2018 | 20:19
Свалили все грехи на двух петухов, из числа компрадорской буржуазии. Как-то не по гей-ропейски вышло.
valia47 14 сентября 2018 | 20:21
На мой взгляд улик достаточно.
viktorova 14 сентября 2018 | 20:22
Даром троица потела на экранах...
vvpvvp1848 14 сентября 2018 | 20:24
"Это не Мы, это же простые гражданские россияне, их форму продают в любом военторге..."
- потому что Мы всегда правы, потому что:
у Нас надежная Золотогвардия в 400 тысяч штыков, а у вас?..
У Нас “выборы” и надежный Единокторат-76%, а у вас?..
У Нас общак на Панаме в $2 триллиона, а у вас?..
и Мы - не новички в надежной защите от вас…
snagging 14 сентября 2018 | 20:25
Что это два сапога и так все увидели. Даже не надо доказательств, когда это аксиома.
kryimzdick 14 сентября 2018 | 20:25
ТщательнЕе надо ребята, тщательнЕе (с) из Жванецкого
abuvgrobu 14 сентября 2018 | 20:25
Отличнейший троллинг! Только ради Бога, не останавливайтесь!!! Теперь серия передач Малахова. Пусть говорят. Парни начинают постепенно обрастать подробностями. Появляются жены (у одного обязательно покрупнее), можно дети, друзья, соседи. Не совсем законный бизнес, БАДы, стероиды, налоги не доплачивали, но раскаиваемся. Ничего страшного. Крик, ругань. В конце - признание в любви, типа не только по бизнесу ездили. И обязательно драка. Жена, что покрупнее, бьет морду, вторая рыдает. Вопли, мат, охрана. На этом мы прощаемся, но остаются вопросы к Терезе Мэй :)))
kryimzdick 14 сентября 2018 | 20:31
abuvgrobu:
Программа "Давай поШПИЛимся" на первом канале.
veniy_diktov 14 сентября 2018 | 20:27
....а также они инопланетяне и имеют прописку на комете Набира. А как же утверждения этих изданий, что Путин их уничтожил? Что они воскресли?
sasass 14 сентября 2018 | 20:28
Наши спецслужбы видимо совсем отупели , раз такие элементарные прорехи допустили..
unprejudiced 14 сентября 2018 | 20:30
Bellingcat и Инсайдер... упал под стол от смеха. кстати эти конторки финансируются британскими властями, поэтому на их заявление смело можно не обращать внимание
goshan31 14 сентября 2018 | 20:42
unprejudiced: вас никто не просит обращать внимания...
mitja_76 14 сентября 2018 | 20:43
unprejudiced:
Давно известно, что все СМИ (кроме официальных кремлевских, разумеется) делятся на 2 категории:
- те, на которые не стоит обращать внимания потому, что они созданы и финансируются непонятно кем;
- те, на которые не стоит обращать внимания потому, что их спонсоры известны.)))
cypher 14 сентября 2018 | 20:31
Ссылка на статью в Инсайдере: theins.ru/politika/117161
Даю фору кремлеботам : можно заявить, " а вы докажите, что скрины паспортов настоящие, а не нафотошоплены!"
Правда, другие нестыковки "туристов" обьясняйте сами:))