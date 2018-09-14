Жителя Волоколамска обвинили в нападении на главу района во время стихийной акции протеста минувшей весной
Как сообщает сайт «Медиазона», Анатолия Чипсанова обвиняют по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Согласно постановлению, житель Волоколамска ударил чиновника Евгения Гаврилова в висок. Следствие квалифицировало это как причинение легкого вреда здоровью.
Речь идет о стихийной акции, на которую местные жители вышли после массовых жалоб на отравление зловонными газами, поступающими с мусорного полигона «Ядрово».
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dimadima32 14 сентября 2018 | 19:41
жаль не убил
sasass 14 сентября 2018 | 19:49
Власть неумеха и еще мимоза...
vadimp 14 сентября 2018 | 20:18
А как там с возбуждением уголовного дела по поводу массового отравления?
Иль чиновникам можно "травить" (в смысле способствовать) народ, а вот в ответ ни-ни?
danko_314zyes 14 сентября 2018 | 20:35
vadimp: А кого там отравили перечисли!