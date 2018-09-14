Жителя Волоколамска обвинили в нападении на главу района во время стихийной акции протеста минувшей весной

Как сообщает сайт «Медиазона», Анатолия Чипсанова обвиняют по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Согласно постановлению, житель Волоколамска ударил чиновника Евгения Гаврилова в висок. Следствие квалифицировало это как причинение легкого вреда здоровью.

Речь идет о стихийной акции, на которую местные жители вышли после массовых жалоб на отравление зловонными газами, поступающими с мусорного полигона «Ядрово».