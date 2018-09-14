Столичная полиция задержала двух подозреваемых в издевательствах над животными
Как заявили в МВД, это 22-летняя девушка и 28-летний мужчина, который прежде был судим за подобные преступления и находился в международном розыске. По версии следствия, оба рассылали фото и видео с записями истязаний зоозащитникам.
Комментарии5
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rodom_neotkuda 14 сентября 2018 | 19:34
инфо не полное
случайно животные не погонах были?
dedmoroz 14 сентября 2018 | 19:40
Скажут,что предприниматели средней руки,и попросят не беспокоить
splin2 14 сентября 2018 | 19:49
dedmoroz: Кстати, это не те предприниматели, которые побывали у Симоньян?
poluputing 14 сентября 2018 | 19:51
Обычно такие в Лугандон едут и там на людях закрепляют навыки обустройства русского мира
sasass 14 сентября 2018 | 19:54
Разве не странно , что живодерствовать над народом можно , а над животными нельзя - пора власти соблюсти равноправие...