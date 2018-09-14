В городе Армянск в Крыму объявлен режим ЧС
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию. Три недели назад жители города ощутили резкий запах на улице, стали жаловаться на сыпь, першение в горле. Автомобили, крыши и деревья покрылись маслянистым налетом. Спустя некоторое время власти приостановили работу градообразующего предприятия «Крымский титан». Детей начали отправлять в лагеря и санатории.
В Крыму рассматривают шесть версий о загрязнении атмосферы. Одна из них – вброс химических веществ со стороны Украины.
Комментарии21
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oleg_kievlyanin 14 сентября 2018 | 19:35
//В Крыму рассматривают шесть версий о загрязнении атмосферы. Одна из них – вброс химических веществ со стороны Украины.//
Мало им со шпионами и Плотниковым цирка, так ещё и это придумали.
kryimzdick 14 сентября 2018 | 19:36
Камни с неба заказывали?
poluputing 14 сентября 2018 | 19:49
kryimzdick: а чего им, теперь на жидобандеровцев все свои проблемы валить будут. И с чего Крыму быть лучше Камчатки?
kottigr1 14 сентября 2018 | 19:49
kryimzdick: Пусть Путин несет полную ответственность за оккупированные территории, эвакуирует население Армянска, вывозит оттуда химическое дерьмо, проводит рекультивацию земли.. Украсть любой дурак может, а вот что бы содержать краденное нужны уже хоть какие-то извилины..
dickson_s 14 сентября 2018 | 20:09
В городе Армянск в Крыму объявлен режим ЧС////.
И главное вовремя, ерунда что уже почти месяц как кислота с неба падает.
крымчанам всего доброго, хорошего настроения, держитесь там скоро к кислоте и камни добавляться, вобщем все как вы хотели.
xuato 14 сентября 2018 | 19:43
Наконец то Крым в родной гавани. Дышите глубже.
midnightblues 14 сентября 2018 | 19:50
Это даже ведь приятно должно быть
Погибнуть от химии-но не достаться бендероуцам проклятым
Ведь хоть камни с неба
Но Бог любит пошутить
kaputvsemu 14 сентября 2018 | 19:50
В Крыму рассматривают шесть версий о загрязнении атмосферы. Одна из них – вброс химических веществ со стороны Украины.
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Улыбнуло. Только расскажите, как можно технически осуществить такой "вброс химических веществ", чтобы он накрыл целый город.
На самом деле всё намного прозаичнее. За годы оккупации Крыма ни копейки не было вложено хозяевами в реконструкцию "Титана". Там всё держиться на соплях. Меры поддержания безопасности отсутствуют. В техпроцессе вместо пресной воды используется подсоленная артезианская. Что вызвало нежелательные реакции с дополнительными кислотными выбросами. Очистка хуже, чем хреновая. И с июля месяца пошёл выброс за выбросом. Эти выбросы сносит на Армянск преобладающими ветрами. Вот и всё. Но бабло хозяевам из РФ варить надо, а на здоровье местных жителей плевать. Бабы ещё нарожают.
Хотели камни с неба? Немного подождите. Вот вам пока кислотные облачка.
kryimzdick 14 сентября 2018 | 19:52
kaputvsemu: за 4 года любой завод можно разворовать и развалить, что и наблюдаем. При украинском владычестве такого не было.
vinokur 14 сентября 2018 | 19:57
kaputvsemu: Одна из них (версий) – вброс химических веществ со стороны Украины. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Бочку катят на Украину (или в Украину?), а закрыли "Крымский Титан".
ugiazov 14 сентября 2018 | 20:05
kaputvsemu: Происки Госдепа не предусмотрели?
nf5096004 14 сентября 2018 | 19:50
Кругом враги! На космическом корабле "Союз" американцы дырки сверлят, на Крым украинцы газы ядовитые пускают.
solonko 14 сентября 2018 | 20:01
" Одна из них – вброс химических веществ со стороны Украины."
А то...
Целую цистерну с надписью Nina Ricci в Армянск контрабандно загнали.
vladimirbelarus 14 сентября 2018 | 20:03
Рано запаниковали. Ещё бы первых смертей подождали, потом бы ещё полгода недоумевали - а вы докажите, и вот только потоооом, да, можно и сказать: что-то пошло не так.
ugiazov 14 сентября 2018 | 20:03
Всего-то три недели прошло, и уже объявили режим ЧС. Оперативно!
vot_eto_da 14 сентября 2018 | 20:10
ugiazov: Опередили. Хотел написать "И месяца не прошло, как ввели РЧС и начали искать просверленную жидобандеровцами дырку"
vadimp 14 сентября 2018 | 20:10
"Три недели назад ..."
"Одна из них – вброс химических веществ со стороны Украины."
Не прошло и пол "года". Но как и принято в Рассее, ищут козла отпущения, а не проблему решают.
bekipp 14 сентября 2018 | 20:10
Ну раз Украина виновата, звчем завод Титан закрывать?
zukero_ 14 сентября 2018 | 20:27
Одна из них – вброс химических веществ со стороны Украины.
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Седьмая версия - распыление над Армянском загрязнённых визиток Яроша.
sasass 14 сентября 2018 | 20:31
Скоро совсем достукаются и по всему Крыму придется объявит ЧС или бежать оттуда...
abuvgrobu 14 сентября 2018 | 20:36
Мне очень стыдно за власть в РФ . Люди уже почти месяц дышат каким-то дерьмом , а власть молчит. СМИ молчат. Фед. каналом проще показать ураган в США, чем ситуацию в Армянске.