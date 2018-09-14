В городе Армянск в Крыму объявлен режим ЧС////.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию. Три недели назад жители города ощутили резкий запах на улице, стали жаловаться на сыпь, першение в горле. Автомобили, крыши и деревья покрылись маслянистым налетом. Спустя некоторое время власти приостановили работу градообразующего предприятия «Крымский титан». Детей начали отправлять в лагеря и санатории.

В Крыму рассматривают шесть версий о загрязнении атмосферы. Одна из них – вброс химических веществ со стороны Украины.