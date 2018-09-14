РПЦ прекращает участие в работе структур под председательством Константинопольского патриархата
Кроме того, Русская православная церковь приостанавливает поминовение Вселенского патриарха. Такое решение принято на заседании Священного синода. Как сказал председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, это является церковным эквивалентом разрыва дипломатических отношений. Митрополит добавил, что Синод РПЦ может в дальнейшем принять решение о прекращении и других контактов.
Комментарии37
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forward 14 сентября 2018 | 20:04
Про Бога надо попам больше думать, а не прихожан делить.
us101 14 сентября 2018 | 20:18
Мы свой, мы новый мир построим- кто был ничем, тот станет всем! ;(
scimitar 14 сентября 2018 | 20:22
Поддерживали эрпэцешники бандитов-сепаратистов Донбасса, а теперь и сами стали сепаратистами. Надо же, этой церкви было уже больше тысячи лет, а пришли чекисты, и всё пошло прахом. Разбомбили в хлам Академию Наук, изуродовали суды, медицину, пенсионную систему, журналистику, международные отношения. Теперь вот и до Церкви добрались.