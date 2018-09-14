РПЦ прекращает участие в работе структур под председательством Константинопольского патриархата

Кроме того, Русская православная церковь приостанавливает поминовение Вселенского патриарха. Такое решение принято на заседании Священного синода. Как сказал председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, это является церковным эквивалентом разрыва дипломатических отношений. Митрополит добавил, что Синод РПЦ может в дальнейшем принять решение о прекращении и других контактов.