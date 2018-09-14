Депутаты в Петербурге хотят запретить уличных музыкантов.

Парламентарии создали специальную группу, чтобы внести поправки в закон о массовых мероприятиях.

Привлечь уличных музыкантов к ответственности, на данный момент, можно только если они собирают деньги со слушателей. В таком случае это считается незаконной предпринимательской деятельностью. Но члены петербургского парламента хотят пойти дальше, так как сейчас, например, нет требований по уровню шума и громкости звуков. Также депутаты обеспокоены судьбой слушателей, которые скапливаются и превращаются в толпу около выступающих артистов. Как отметил депутат законодательного собрания от Единой России Денис Четырбок, сейчас все культурно-массовые мероприятия проводятся в Петербурге по нормативам 90-х годов прошлого столетия. Акт-постановление составлен ещё во времена губернатора Анатолия Собчака. Сейчас же рабочей группе предстоит заняться в числе прочего и юридическими терминами, чтобы определить, что такое флешмоб, забег и к чему отнести свадебные гуляния. Разработать законопроект петербургские парламентарии собираются до конца года.

Это не первая попытка регламентировать работу уличных музыкантов. Год назад чиновники Смольного написали федеральную инициативу, которая до сих пор находится на экспертизе в правительстве. В ней прописаны минимальные требования для проведения частных культурных мероприятий.