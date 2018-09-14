В Казани подростка признали организатором акции против пенсионной реформы о штрафовали на 20 тысяч рублей

Представители комиссии по делам несовершеннолетних сказали молодому человеку, что у него еще «не сформировался мозг», поэтому им легко могут манипулировать различные политические силы, — сообщает сайт «МБХ Медиа». Подросток, имя которого не разглашается – один из 20-ти задержанных на митинге в Казани 9-го сентября. Дела остальных 19-ти человек рассматриваются в суде. Они совершеннолетние.