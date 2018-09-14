В Казани подростка признали организатором акции против пенсионной реформы о штрафовали на 20 тысяч рублей
Представители комиссии по делам несовершеннолетних сказали молодому человеку, что у него еще «не сформировался мозг», поэтому им легко могут манипулировать различные политические силы, — сообщает сайт «МБХ Медиа». Подросток, имя которого не разглашается – один из 20-ти задержанных на митинге в Казани 9-го сентября. Дела остальных 19-ти человек рассматриваются в суде. Они совершеннолетние.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ugiazov 14 сентября 2018 | 19:07
А у этой комиссии мозги уже испортились.
danko1 14 сентября 2018 | 19:08
ugiazov: Сомнительно, что мозги вообще у этих холуёв были.
А совести у них без сомнения и не было никогда.
kottigr1 14 сентября 2018 | 19:13
danko1: Скоро путинские фашисты уже даже с грудными младенцами начнут воевать.. По детсадовским группам будут несогласных отлавливать..
kir_pich_101 14 сентября 2018 | 19:07
Похоже, что моск не сформировался у представителей комиссии, раз они защищают преступную власть и калечат детям жизни.
wuwer 14 сентября 2018 | 19:10
))) у него ещё " не сформировался мозг".....
Не вколотили ещё рефлексы раба.....родители ещё не научили зомбироватся через телеящик?
Мало ещё у него кц....шоб на обладателей желтый штанов наезжать...пацак возомнил себя свободным